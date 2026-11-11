बिहार: छठ से पहले सारण में पसरा मातम, गंगा में डूबने से दो मासूम चचेरे भाइयों की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह दर्दनाक घटना सोनपुर अनुमंडल के नयागांव थाना क्षेत्र स्थित शेखडुमरी गंगा घाट पर मंगलवार देर शाम हुई। मृत बच्चों की पहचान सरोज कुमार राम के 12 वर्षीय पुत्र सुधांशु कुमार और उनके भाई सत्येंद्र कुमार राम के 10 वर्षीय पुत्र सन्नी कुमार के रूप में हुई है।मिली जानकारी के अनुसार, गांव के चार बच्चे एक साथ गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे थे। इसी दौरान नदी में उतरते समय तीन बच्चों का पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में चले गए। बच्चों को डूबता देख घाट पर मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तत्काल उन्हें बचाने की कोशिश शुरू की।स्थानीय लोगों की मदद से एक बच्चे को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन सुधांशु और सन्नी का कुछ पता नहीं चल सका। काफी देर तक तलाश करने के बाद दोनों को नदी से बाहर निकाला गया। इसके बाद परिजन और ग्रामीण उन्हें लेकर सोनपुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे।दोनों बच्चों की हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें पटना स्थित पीएमसीएच रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर पटना पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।हादसे की खबर गांव पहुंचते ही दोनों परिवारों में चीख-पुकार मच गई। छठ पूजा को लेकर घरों में चल रही तैयारियां अचानक थम गईं। जिन बच्चों के साथ परिवार पर्व की खुशियां बांटने की उम्मीद कर रहा था, उनके असमय चले जाने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।मां-बाप और परिवार के अन्य सदस्यों का दुख देखकर गांव के लोग भी भावुक हैं। घटना के बाद से शेखडुमरी में शोक का माहौल है। ग्रामीण लगातार पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं।नयागांव थानाध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि गंगा नदी में स्नान करने के दौरान पैर फिसलने से दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए थे। डूबने के कारण उनकी मौत हो गई। छठ महापर्व से ठीक पहले हुए इस हादसे ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। दो मासूमों की मौत से उनके परिवारों की पर्व की खुशियां मातम में बदल गई हैं।