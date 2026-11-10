बिहार: पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले पप्पू यादव ने उठाए सवाल, बाढ़ राहत और चीनी मिलों पर मांगा जवाब

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पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी गए, वहां सरकार गिर गई। उन्होंने सवाल उठाया कि अब प्रधानमंत्री बिहार को कहां ले जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में आई बाढ़, प्रभावित परिवारों को राहत और चीनी मिलों की स्थिति को लेकर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा।सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित बिहार दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "आप नेपाल गए तो वहां सरकार गिर गई। बांग्लादेश गए तो वहां सरकार गिर गई। श्रीलंका गए तो वहां सरकार गिर गई। इजराइल गए तो वहां सरकार गिर गई। अमेरिका में भी सरकार गिर गई। अब आप बिहार को कहां ले जाएंगे?"उन्होंने प्रधानमंत्री के वैशाली दौरे और बिहार में बाढ़ की स्थिति का जिक्र करते हुए भी सवाल उठाए। पप्पू यादव ने कहा कि वैशाली सत्य और प्रेम का प्रतीक है। यह वह ऐतिहासिक तपोभूमि है, जहां से पूरी दुनिया और देश को विश्व बंधुत्व का संदेश दिया गया था।उन्होंने कहा कि जब बिहार बाढ़ की गंभीर समस्या से जूझ रहा था, तब प्रधानमंत्री ने इस पर एक बार भी ट्वीट नहीं किया। ऐसे में अब उनके बिहार आने का क्या औचित्य है? सांसद ने दावा किया कि बाढ़ से करीब 56 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब तक उन्हें एक रुपए की भी सहायता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि पूरा बिहार बर्बादी का सामना कर रहा है।पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि बिहार की जनता को यह बताया जाना चाहिए कि राज्य की चीनी मिलों का क्या हुआ। बिहार के विकास और लोगों की समस्याओं पर जवाब देने की जरूरत है। केवल दौरे करने से लोगों की परेशानियां दूर नहीं होंगी। सरकार को बाढ़ प्रभावितों की मदद और राज्य के विकास के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।इसके अलावा पप्पू यादव ने सोनिया गांधी की किताब और उसमें सामने रखे गए ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोनिया गांधी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय संस्कृति, महिलाओं की शक्ति और इंदिरा गांधी के विजन को दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया है।उन्होंने सावित्रीबाई फुले का उल्लेख करते हुए कहा कि वे भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और सोनिया गांधी भी उसी सांस्कृतिक विरासत की एक प्रतिध्वनि हैं। सोनिया गांधी ने समय, परिस्थितियों और संदर्भों को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक घटनाओं को सामने रखने की कोशिश की है।उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने अलग-अलग मौकों पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की भावनाओं और विचारों को साझा किया तथा देश को यह बताने का प्रयास किया कि इतिहास में क्या सही हुआ और कहां गलतियां हुईं। पप्पू यादव ने इसके लिए सोनिया गांधी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने अपनी किताब के माध्यम से साहस दिखाया है और भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति के महत्व को सामने रखा है।