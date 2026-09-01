संघर्ष से सफलता तक: चाय बेचकर मां ने पढ़ाया, बेटे बजरंगी ने भारतीय रग्बी टीम में बनाई जगह; चीन में खेलेंगे मैच

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राष्ट्रीय टीम में शामिल बिहार के चार खिलाड़ियों में बजरंगी कुमार (नालंदा), पवन कुमार (नवादा), शुभम कुमार (मुजफ्फरपुर) और रोहित कुमार (पटना) शामिल हैं। राज्य से एक साथ चार खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चुना जाना बिहार रग्बी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है।बजरंगी की यह सफलता बेहद संघर्षपूर्ण परिस्थितियों की उपज है। पिता के असामयिक निधन के बाद उनकी माता सोना देवी ने नालंदा मोड़ पर चाय की दुकान चलाकर परिवार का पालन-पोषण किया। आर्थिक तंगी और सीमित संसाधनों के बावजूद बजरंगी का हौसला नहीं डिगा। नालंदा और बिहार रग्बी एसोसिएशन के उचित मार्गदर्शन और नियमित प्रशिक्षण शिविरों ने उनकी प्रतिभा को निखारा, जिसके दम पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच तक का सफर तय किया। रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ नालंदा के महासचिव रेंशी राकेश राज और बिहार रग्बी संघ के सचिव डॉ. पंकज ज्योति ने इस उपलब्धि पर हर्ष जताते हुए कहा कि बजरंगी की यह कामयाबी राज्य के हजारों युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है।ये भी पढ़ें-बजरंगी और अन्य चयनित खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, रग्बी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मयूख, बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण सहित कई खेल प्रशासकों, प्रशिक्षकों और गणमान्य लोगों ने बधाई दी। सभी ने विश्वास जताया कि बिहार के ये होनहार खिलाड़ी चीन की धरती पर शानदार प्रदर्शन कर देश का परचम लहराएंगे।