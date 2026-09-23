बिहार: विसर्जन के दौरान नहर में डूबीं तीन बच्चियां, दो को बचाया गया; 14 वर्षीय गुड़िया की हुई मौत
रोहतास जिले के बिक्रमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रमनडिहरा गांव में कर्मा धर्मा झूर र विसर्जन के दौरान नहर में डूबने से एक बच्ची की मौत हो गई। मृत बच्ची की पहचान रमनडीहरा गांव निवासी सुनील सिंह की 14 वर्षीय पुत्री गुड़िया कुमारी के रूप में हुई है।
विस्तार
रोहतास जिले में बुधवार सुबह कर्मा-धर्मा झूर विसर्जन के दौरान नहर में तीन बच्चियां डूब गईं। स्थानीय ग्रामीणों की तत्परता से दो बच्चियों को सकुशल बचा लिया गया, जबकि एक बच्ची की डूबने से मौत हो गई। हादसा बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के रमनडीहरा गांव में हुआ।
विसर्जन के दौरान गहरे पानी में चली गईं बच्चियां
जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह विद्यालय के समीप नहर पुल पर कर्मा-धर्मा झूर विसर्जन के लिए गांव की कुछ बच्चियां पहुंची थीं। विसर्जन के दौरान कुछ बच्चियां नहर में उतर गईं। इसी दौरान तीन बच्चियां अचानक गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं।
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शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण
तीन बच्चियों को डूबता देखकर अन्य लड़कियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नहर में कूदकर बच्चियों को बचाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने दो बच्चियों को सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन एक बच्ची को नहीं बचाया जा सका।
14 वर्षीय गुड़िया की मौत
मृतका की पहचान रमनडीहरा गांव निवासी सुनील सिंह की 14 वर्षीय पुत्री गुड़िया कुमारी के रूप में हुई है। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलने पर बिक्रमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सासाराम भेज दिया। पुलिस आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर रही है।