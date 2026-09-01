बिहार: 75 हजार रुपये रिश्वत लेते बीडीओ गिरफ्तार, हिरासत में मामा भी; एक दिन पहले पूर्व मुखिया को भेजा था जेल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

निगरानी विभाग के मुताबिक, फुल्लीडूमर प्रखंड प्रमुख गौतम प्रकाश ने BDO के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। आरोप था कि पंचायती राज विभाग से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति और राशि की निकासी के एवज में 75 हजार रुपये की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने पहले आरोपों का सत्यापन कराया। सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद टीम ने बीडीओ को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई।मंगलवार को डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में निगरानी की टीम पटना से बांका पहुंची। टीम ने नेहरू कॉलोनी स्थित BDO के निजी आवास के आसपास निगरानी शुरू कर दी। शिकायतकर्ता को तय रकम के साथ बीडीओ के आवास पर भेजा गया। बताया जा रहा है कि जैसे ही 75 हजार रुपये का लेनदेन हुआ, निगरानी टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए बीडीओ अमित प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उनके मामा बच्चन प्रसाद सिंह को भी हिरासत में लिया गया। दोनों से बांका परिसदन में पूछताछ की जा रही है।ये भी पढ़ें-बीडीओ की गिरफ्तारी के बाद यह मामला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि सोमवार को ही फुल्लीडूमर प्रखंड कार्यालय में BDO और पूर्व मुखिया संजीव कुमार मंडल के बीच विवाद हुआ था। जन्म प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर हुए विवाद में बीडीओ ने पूर्व मुखिया पर मारपीट और धक्का-मुक्की का आरोप लगाया था। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने पूर्व मुखिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब पूर्व मुखिया की गिरफ्तारी के करीब 24 घंटे बाद उसी प्रखंड के BDO के रिश्वत लेते पकड़े जाने से पूरे घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया है। निगरानी विभाग की टीम मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार बीडीओ को निगरानी की विशेष अदालत में पेश किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है।