बिहार : 482 महिला सिपाही बनेंगी कमांडो! AK-47 समेत ऑटोमेटिक हथियार चलाने की लेंगी खास ट्रेनिंग

बिहार पुलिस की महिला सिपाहियों को अब अत्याधुनिक हथियारों के साथ-साथ कमांडो प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसी कड़ी में बाढ़-मोकामाघाट स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में महिला बिहार पुलिस सिपाहियों के लिए बेसिक और कमांडो प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान 482 महिला सिपाहियों को AK-47 समेत विभिन्न प्रकार के स्वचालित और अन्य हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण का उद्देश्य महिला पुलिसकर्मियों को अलग-अलग चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाना है।

सीआरपीएफ आईजी ने किया प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन पटना स्थित सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर के आईजी राजकुमार ने एक समारोह के दौरान किया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के तहत महिला सिपाहियों को सभी प्रकार के हथियारों के इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी। इसमें AK-47 जैसे स्वचालित हथियार भी शामिल हैं। इसके साथ ही महिला प्रशिक्षुओं को भारतीय दंड संहिता से संबंधित जानकारी और कमांडो प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें अलग-अलग परिस्थितियों में प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने के लिए तैयार किया जाएगा।

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हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार होंगी महिला सिपाही

अधिकारियों के अनुसार, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महिला पुलिसकर्मी विभिन्न तरह की परिस्थितियों का सामना करने में अधिक सक्षम होंगी। उन्हें हथियार संचालन के साथ शारीरिक दक्षता, कमांडो तकनीक और कानून से जुड़ी आवश्यक जानकारी भी दी जाएगी। इस प्रशिक्षण के जरिए महिला पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्रवाई करने की क्षमता को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

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पहले भी 600 से अधिक महिला पुलिसकर्मियों को मिली ट्रेनिंग

सीआरपीएफ की ओर से इससे पहले भी 600 से अधिक बिहार मिलिट्री पुलिस की महिला कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन महिला कर्मियों को बिहार पुलिस मुख्यालय को सौंप दिया गया है। अब 482 महिला बिहार पुलिस सिपाहियों को बेसिक और कमांडो प्रशिक्षण दिए जाने से राज्य पुलिस में महिला जवानों की विशेष प्रशिक्षण प्राप्त क्षमता और मजबूत होने की उम्मीद है।