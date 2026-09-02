बिहार: एसटीएफ के हत्थे चढ़ा कुख्यात, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामलों में था फरार; ठिकाने से दबोचा

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पुलिस के अनुसार, आदित्य राज बेगूसराय नगर थाना कांड संख्या 323/26 में वांछित था। इस मामले में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से संबंधित आरोप हैं। लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश में थी। इसी बीच उसके बेगूसराय में मौजूद होने की सूचना एसटीएफ को मिली, जिसके बाद विशेष टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की।पुलिस के मुताबिक, आदित्य राज के खिलाफ बेगूसराय और पटना जिले के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत कुल तीन मामले दर्ज हैं। उसके आपराधिक रिकॉर्ड का दायरा बेगूसराय से लेकर पटना तक बताया जा रहा है। यही वजह है कि उसकी गिरफ्तारी को पुलिस के लिए अहम सफलता माना जा रहा है। हालांकि, एसटीएफ की ओर से जारी जानकारी में पटना जिले के संबंधित थानों और वहां दर्ज मामलों का विस्तृत ब्योरा तत्काल उपलब्ध नहीं कराया गया है। पुलिस अब उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है।बताया जाता है कि बेगूसराय पुलिस को आदित्य राज की गतिविधियों की जानकारी मिली थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए इसकी जानकारी बिहार एसटीएफ को दी गई। इसके बाद एसटीएफ की विशेष टीम सक्रिय हुई और स्थानीय पुलिस के सहयोग से संभावित ठिकाने पर छापेमारी की गई। अचानक हुई कार्रवाई में आदित्य राज को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर उसके संपर्क में रहने वाले लोगों और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है।आदित्य राज उर्फ राजा कुमार नगर थाना कांड संख्या 323/26 में पुलिस के लिए वांछित था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मामले में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। मामले में उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को जांच आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।ये भी पढ़ें-गिरफ्तारी के बाद अब पटना जिले में दर्ज मामलों को लेकर भी पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस उसके खिलाफ दर्ज तीनों मामलों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपित का किसी अन्य आपराधिक गिरोह या हथियार तस्करी से जुड़े लोगों से संपर्क तो नहीं था। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास, पुराने मामलों, साथियों और संभावित नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। जांच पूरी होने के बाद उसके खिलाफ दर्ज मामलों की तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है।हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में वांछित आरोपित की गिरफ्तारी को बेगूसराय पुलिस के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एसटीएफ की कार्रवाई से फरार आरोपितों के खिलाफ चल रहे अभियान को भी मजबूती मिली है। अब पुलिस की नजर पूछताछ में सामने आने वाली जानकारियों पर है।