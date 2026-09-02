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बिहार: एसटीएफ के हत्थे चढ़ा कुख्यात, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामलों में था फरार; ठिकाने से दबोचा

Wed, 02 Sep 2026 05:20 PM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Wed, 02 Sep 2026 05:20 PM IST
सार

बेगूसराय पुलिस की सूचना पर बिहार एसटीएफ ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामलों में वांछित आदित्य राज उर्फ राजा कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ बेगूसराय और पटना में कुल तीन मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। 

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Bihar Wanted Criminal Accused Of Attempted Murder and Arms Act Cases Arrested By STF
सांकेतिक फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बेगूसराय में हत्या के प्रयास और अवैध हथियार से जुड़े मामलों में पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे बेगूसराय के वांछित अपराधी आदित्य राज उर्फ राजा कुमार को बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय जिला पुलिस से मिली सूचना के आधार पर एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को उसके ठिकाने से दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके पूरे आपराधिक नेटवर्क और पुराने मामलों की जानकारी जुटाने में लगी है।
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पुलिस के अनुसार, आदित्य राज बेगूसराय नगर थाना कांड संख्या 323/26 में वांछित था। इस मामले में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से संबंधित आरोप हैं। लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश में थी। इसी बीच उसके बेगूसराय में मौजूद होने की सूचना एसटीएफ को मिली, जिसके बाद विशेष टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की।
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तीन गंभीर मामले, पटना तक फैला आपराधिक रिकॉर्ड
पुलिस के मुताबिक, आदित्य राज के खिलाफ बेगूसराय और पटना जिले के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत कुल तीन मामले दर्ज हैं। उसके आपराधिक रिकॉर्ड का दायरा बेगूसराय से लेकर पटना तक बताया जा रहा है। यही वजह है कि उसकी गिरफ्तारी को पुलिस के लिए अहम सफलता माना जा रहा है। हालांकि, एसटीएफ की ओर से जारी जानकारी में पटना जिले के संबंधित थानों और वहां दर्ज मामलों का विस्तृत ब्योरा तत्काल उपलब्ध नहीं कराया गया है। पुलिस अब उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है।
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सूचना मिली और STF ने बिछा दिया जाल
बताया जाता है कि बेगूसराय पुलिस को आदित्य राज की गतिविधियों की जानकारी मिली थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए इसकी जानकारी बिहार एसटीएफ को दी गई। इसके बाद एसटीएफ की विशेष टीम सक्रिय हुई और स्थानीय पुलिस के सहयोग से संभावित ठिकाने पर छापेमारी की गई। अचानक हुई कार्रवाई में आदित्य राज को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर उसके संपर्क में रहने वाले लोगों और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है।

नगर थाना के केस में थी पुलिस को तलाश
आदित्य राज उर्फ राजा कुमार नगर थाना कांड संख्या 323/26 में पुलिस के लिए वांछित था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मामले में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। मामले में उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को जांच आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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पटना के मामलों की भी खुलेगी परत
गिरफ्तारी के बाद अब पटना जिले में दर्ज मामलों को लेकर भी पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस उसके खिलाफ दर्ज तीनों मामलों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपित का किसी अन्य आपराधिक गिरोह या हथियार तस्करी से जुड़े लोगों से संपर्क तो नहीं था। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास, पुराने मामलों, साथियों और संभावित नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। जांच पूरी होने के बाद उसके खिलाफ दर्ज मामलों की तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है।

पुलिस के लिए अहम गिरफ्तारी
हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में वांछित आरोपित की गिरफ्तारी को बेगूसराय पुलिस के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एसटीएफ की कार्रवाई से फरार आरोपितों के खिलाफ चल रहे अभियान को भी मजबूती मिली है। अब पुलिस की नजर पूछताछ में सामने आने वाली जानकारियों पर है।
 
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