पावापुरी महोत्सव का भव्य आगाज आज: डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी करेंगे उद्घाटन; जानें क्या होगा खास

भगवान महावीर की पावन निर्वाण स्थली पावापुरी में शनिवार से दो दिवसीय राजकीय पावापुरी महोत्सव का भव्य आगाज होने जा रहा है। 2552वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर जिला और स्थानीय प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान के समीप स्थित मुख्य महोत्सव स्थल को आयोजन के लिए तैयार किया गया है। देश-विदेश से पहुंचे जैन श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों में महोत्सव को लेकर खासा उत्साह है।

डिप्टी सीएम और ग्रामीण विकास मंत्री करेंगे उद्घाटन

महोत्सव का विधिवत उद्घाटन बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और नालंदा जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर करेंगे। उद्घाटन समारोह में नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधान पार्षद रीना देवी, विधायक हरिनारायण सिंह, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. जीतेन्द्र कुमार, कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, कौशल किशोर और रूस्तम रंजन भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नगर पंचायत पावापुरी के मुख्य पार्षद रविशंकर, बिहार स्टेट दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंत्री पराग जैन और श्वेताम्बर तीर्थ भंडार के अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार पारसाल सहित कई गणमान्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे।

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स्कूली बच्चों के बीच होंगी रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिताएं

महोत्सव के पहले दिन शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा छह से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें रंगोली, पेंटिंग, मेहंदी, वाद-विवाद और भाषण प्रतियोगिताएं शामिल हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) हेमचंद्र ने बताया कि इन गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मक सोच और सामाजिक चेतना का विकास करना है। प्रतियोगिताओं के सफल संचालन के लिए निर्णायक मंडल और नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

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लोक गायिका देवी और नवीन जैन पंड्या की प्रस्तुति होगी खास

महोत्सव के पहले दिन शाम पांच बजे से मुख्य मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसमें प्रख्यात लोक गायिका देवी अपनी लोक प्रस्तुतियों के जरिए बिहार की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक पेश करेंगी। वहीं, जाने-माने भजन गायक नवीन जैन पंड्या पारंपरिक जैन भजनों की प्रस्तुति देंगे।

उनके भजनों के माध्यम से भगवान महावीर के अहिंसा और करुणा के संदेश को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। दो दिवसीय इस महोत्सव में धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और स्थानीय प्रतिभाओं का संगम देखने को मिलेगा।