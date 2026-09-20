बिहार: 12 साल की बच्ची की धारदार हथियार से हत्या, दुष्कर्म की आशंका से बेलछी में तनाव; हिरासत में दो

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सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार, घटना की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। मामले में दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की भी जानकारी है।घटना के बाद मृतका के परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई है। परिजनों का कहना है कि बच्ची के कपड़े भी खुले हुए थे। हालांकि, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।ये भी पढ़ें-घटना के बाद बच्ची के परिजनों में आक्रोश है। अनुमंडल अस्पताल में मृतका के चाचा की पुलिसकर्मियों के साथ नोकझोंक भी हुई। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कई आरोप लगाए। पुलिस ने मामले को शांत कराया। बेलछी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम घटना की जांच में जुटी है। घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस हिरासत में लिए गए युवकों से भी पूछताछ कर रही है। शव के पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।