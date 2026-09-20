बिहार: सचिवालय का अधिकारी बताकर शिक्षिका को शादी का झांसा, तीन लाख ठगे; कई महिलाओं के संपर्क में था आरोपी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

साइबर डीएसपी रौशन कुमार ने बताया कि आरोपित मेट्रोमोनियल साइट के जरिए महिलाओं से संपर्क करता था। बातचीत के दौरान वह खुद को पटना सचिवालय में सहायक अनुभाग अधिकारी बताता था और शादी का भरोसा दिलाकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। इसके बाद अलग-अलग कारण बताकर उनसे रुपये की मांग करता था। इस मामले में भोजपुर के एक स्कूल में पदस्थापित पटना निवासी शिक्षिका ने 12 सितंबर को साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिक्षिका ने पुलिस को बताया था कि मेट्रोमोनियल साइट के माध्यम से उनका संपर्क वरुण कुमार नामक व्यक्ति से हुआ था। आरोपित ने खुद को पटना सचिवालय में सहायक अनुभाग अधिकारी बताते हुए उनसे शादी करने की बात कही। विश्वास में लेने के बाद उसने शादी के नाम पर शिक्षिका से कुल 3 लाख 65 हजार रुपये की ठगी कर ली।शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सनहा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर साइबर थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। जांच के दौरान आरोपित की पहचान और उसके ठिकाने का पता लगाया गया। इसके बाद पुलिस टीम ने खगड़िया जिले में कार्रवाई कर वरुण कुमार को गिरफ्तार कर लिया।ये भी पढ़ें-पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपित 50 से अधिक महिलाओं के संपर्क में था। वह मेट्रोमोनियल साइट और अन्य माध्यमों से महिलाओं से बातचीत कर उन्हें शादी का झांसा देता था और ठगी की कोशिश करता था। पुलिस अब उसके संपर्क में रही महिलाओं और संभावित अन्य पीड़ितों के संबंध में भी जांच कर रही है। साइबर डीएसपी रौशन कुमार ने बताया कि आरोपित के मोबाइल फोन को जब्त कर उसकी तकनीकी जांच की जा रही है। पुलिस उसके द्वारा की गई अन्य ठगी और उसके संपर्क में रहे लोगों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है।