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163 डॉक्टरों को जेडीयू में पद : नीतीश कुमार के पार्टी जदयू ने 43 संगठन जिलों में जिला, नगर अध्यक्ष भी बनाए

Sun, 20 Sep 2026 01:22 PM IST
हिमांशु सिंह बघेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Sun, 20 Sep 2026 01:22 PM IST
सार

जदयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ ने संगठन का विस्तार करते हुए 163 पदाधिकारियों की नई टीम घोषित की है। प्रदेश स्तर पर 24 उपाध्यक्ष, 41 महासचिव, एक मुख्यालय महासचिव और 54 सचिव नियुक्त किए गए हैं।

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JDU Expansion Nitish Kumar Party Appoints 163 Doctors to Key Positions Names New District Presidents
जदयू की नई टीम की घोषणा हुई - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के चिकित्सा प्रकोष्ठ ने संगठन का विस्तार करते हुए नई टीम की घोषणा की है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. एलबी सिंह ने नव-मनोनीत प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की सूची जारी की। प्रदेश स्तर पर 24 उपाध्यक्ष, 41 महासचिव, एक मुख्यालय महासचिव और 54 सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही 43 जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्षों की भी घोषणा की गई है।
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24 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए, जानिए इनके नाम
प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में डॉ. एसएन सिन्हा (पटना), श्रीनिवास सिंह (सुपौल), डॉ. मधुरेन्दु पाण्डेय (पटना), डॉ. उमेश कुमार (मधु) (गया), डॉ. प्रणव कुमार (पटना), डॉ. सरोज कुमारी सिन्हा (पटना), डॉ. यूपी गुप्ता (पटना), डॉ. विकास कुमार (औरंगाबाद) और डॉ. अमरनाथ झा (मधुबनी) को जिम्मेदारी दी गई है।
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वहीं, मुस्तफा कमाल पासा (वैशाली), डॉ. सीबी मिश्रा (सीवान), डॉ. अमित कुमार (पटना), डॉ. आलोक कुमार (कंकड़बाग), डॉ. (कर्नल) शंभू शर्मा (पटना), रवीन्द्र कुमार शर्मा (पटना), डॉ. रमन कुमार झा (सहरसा), डॉ. हरिशंकर चौधरी (पटना) और डॉ. महेश कुमार (पटना) को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। विनोद कुमार जया (गया), डॉ. रोहित कुमार सिंह (सीवान), डॉ. साजिद मुश्ताक (दरभंगा), अवधेश कुमार (सारण), डॉ. प्रदीप कुमार (सीवान) और अशोक कुमार सिंह (समस्तीपुर) को भी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है।
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41 प्रदेश महासचिवों की घोषणा
  • प्रदेश महासचिव के रूप में डॉ. शुभम कुमारी (पटना), डॉ. स्मृति पांडेय (पटना), डॉ. अभिषेक कुमार (नालंदा), डॉ. विजय कुमार (बेगूसराय), खुर्शीद आलम (सहरसा), डॉ. कौकव सुल्ताना (सहरसा), जय किशोर सिंह (सीतामढ़ी), शंभू प्रसाद (पटना), डॉ. अमित कुमार (पटना) और राजा बाबू यादव (दरभंगा) को मनोनीत किया गया है।
  • डॉ. श्री जयप्रकाश सिंह (रोहतास), सुरेन्द्र कुमार पासवान (वैशाली), पवन कुमार सिंह (मधेपुरा), डॉ. राजेश कुमार पटेल (पूर्वी चंपारण), डॉ. अजय कुमार सिंह (नालंदा), रवीन्द्र मिश्रा (भोजपुर), विभा सिंह (पटना), विन्देश्वरी मेहता (मधेपुरा), पिताम्बर शाह (मधुबनी) और जसवंत भारती (समस्तीपुर) को भी महासचिव बनाया गया है।
  • डॉ. विभाश प्रियदर्शी (नालंदा), रूबी सिंह (शिवहर), डॉ. तफज्जुल हुसैन (पूर्वी चंपारण), डॉ. आनंत कुमार (पटना), डॉ. सोनल सिंह (पटना), डॉ. अशरफ जमाल (पूर्णिया), डॉ. राकेश कुमार सिंह (भागलपुर), डॉ. अरविन्द कुमार (पटना), हरेन्द्र सिंह तोमर (भोजपुर) और जवाहर गिरी (सारण) को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है।
  • वहीं, मनीष कुमार (औरंगाबाद), डॉ. वैद्य जेके गिरी (सारण), डॉ. कविता कुमारी (मधेपुरा), कमलेश कुमार (नवादा), डॉ. स्वेता रानी (सीवान), डॉ. संजय कुमार सिंह (सीवान), लाल बहादुर मंडल (सुपौल), शहनबाज (दरभंगा), डॉ. दीपक कुमार (नवगछिया) और ललन पोद्दार (सहरसा) को भी प्रदेश महासचिव बनाया गया है।

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54 प्रदेश सचिवों की सूची
  • प्रदेश सचिव के रूप में उमेश कुमार सिंह (आरा), अभिनन्दन यादव (सुपौल), स्वामी विक्रामा दिव्य जी (भोजपुर), प्रितेश कुमार (सहरसा), डॉ. आशीष रंजन सिंह (पटना), रंजीत राय (पटना), शशिकान्त पंडित (सारण), सोएब आलम (दरभंगा), श्याम कुमार पोद्दार (सहरसा) और बासुकी प्रसाद (मुंगेर) को जिम्मेदारी दी गई है।
  • डॉ. नवीन कुमार झा (सुपौल), अनुज कुमार (औरंगाबाद), डॉ. चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह (सारण), दीपक राय (सारण), पुनम द्विजनेद (पटना), डॉ. नुसरत परवीन (पूर्णिया), अनिल कुमार (गया), विनोद कुमार (गया), अरूण कुमार शर्मा (औरंगाबाद) और अशोक कुमार (सारण) को प्रदेश सचिव बनाया गया है।
  • डॉ. सुमन सौरभ (भागलपुर), अब्दुल रफे (सहरसा), संजय कुमार पांडेय (गया), डॉ. लुफतुल्ला खां (सहरसा), कमलेश कुमार (सारण), प्रवीन रंजन (मधुबनी), भरत भूषण प्रसाद (किशनगंज), शैलेश कुमार (अरवल), विनोद कुमार (गोपालगंज) और डॉ. अमित कुमार कुशवाहा (सीवान) को भी सचिव की जिम्मेदारी मिली है।
  • डॉ. राजीव कुमार मिश्रा (सीवान), रामाधार सिंह (सारण), डॉ. नंद किशोर (पटना), शिवनाथ चटर्जी (अररिया), अमरेश कुमार (बेगूसराय), कमलदेव ठाकुर (पूर्णिया), विमला देवी (वैशाली), दीनबंधु पांडे (शिवहर), विनोद कुमार (गया) और हरिशंकर दुबे (बक्सर) प्रदेश सचिव बनाए गए हैं।
  • दिनेश कुमार (नवादा), कबिर राज (पटना), मनोज कुमार (पटना), कमलेश पांडेय (सारण), शकील अनवर (मुजफ्फरपुर), निजाबुल हक (कटिहार), मुन्ना कुमार (जहानाबाद), भरत भूषण (किशनगंज), सुजीत कुमार (सारण) और बिजेन्द्र कुमार (पटना) को भी सचिव बनाया गया है।
  • पवन कुमार राय (दरभंगा), राकेश कुमार (कैमूर), शहनाज प्रवीण (दरभंगा) और बीके दास (खगड़िया) को भी प्रदेश सचिव मनोनीत किया गया है।

43 जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्षों की भी घोषणा
  • प्रदेश अध्यक्ष डॉ. एलबी सिंह ने चिकित्सा प्रकोष्ठ के 43 जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्षों की सूची भी जारी की है। इसके तहत बगहा में रंजीत चौधरी, पश्चिमी चंपारण में डॉ. नासीर अली, पूर्वी चंपारण में डॉ. श्रीकान्त कुमार, गोपालगंज में हंष कुमार, सीवान में हरदेश्वर सिंह, सारण में डॉ. वीरेन्द्र कुमार सिंह, वैशाली में इन्द्रजीत कुमार राय, मुजफ्फरपुर में डॉ. प्रवीण चन्द्रा, सीतामढ़ी में डॉ. नरेन्द्र शाही और शिवहर में डॉ. रामाशंकर राय को जिम्मेदारी दी गई है।
  • दरभंगा में डॉ. रूही यास्मीन, समस्तीपुर में कृष्ण कुमार, सुपौल में सज्जाद आलम, अररिया में डॉ. ऋषभ राज, मधेपुरा में डॉ. हिमांशु कुमार, सहरसा में प्रो. डॉ. मनोज राणा, पूर्णिया में राजेन्द्र रजक, कटिहार में डॉ. माधव मुरारी सिंह और कटिहार नगर में अभिषेक मिश्रा को जिलाध्यक्ष या नगर अध्यक्ष बनाया गया है।
  • खगड़िया में धीरेन्द्र कुमार, बेगूसराय में डॉ. सुधीर पासवान, भागलपुर में डॉ. अजय कुमार सिंह, नवगछिया में कौशल किशोर, बांका में नागेश्वर प्रसाद, जमुई में दयानन्द यादव उर्फ दरोगी, लखीसराय में नरेश मंडल, शेखपुरा में अवधेश कुमार, नवादा में कौशल किशोर, नालंदा में विपीन कुमार, जहानाबाद में अजय कुमार और गया में बलराम चौधरी को जिम्मेदारी मिली है।
  • औरंगाबाद में डॉ. प्रकाश वर्मा, रोहतास में ताजमुल अंसारी, कैमूर में लक्ष्मण सिंह, बक्सर में सचिन दुबे, भोजपुर में विजय कुमार सिंह, पटना ग्रामीण में शैलेन्द्र कुमार सिंह, पटना महानगर में डॉ. रवि प्रकाश, बाढ़ में मंकेश्वर प्र. महतो, मधुबनी में रामदहिन ठाकुर, किशनगंज में नवीन कुमार मल्लाह, अरवल में विद्यानंद सिंह और मुंगेर में एम. एकबाल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है।
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