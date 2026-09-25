बरौनी से भुज तक नई अमृत भारत एक्सप्रेस: 2532 KM का सफर; बिहार समेत चार राज्यों के यात्रियों को मिलेगा फायदा

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रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 19427 भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस भुज से शाम 5:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:05 बजे बरौनी पहुंचेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 19428 बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस बरौनी से रात 11:55 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 1:15 बजे भुज पहुंचेगी।भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस भुज से प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी। वहीं, बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस बरौनी से मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रवाना होगी।नई ट्रेन के रास्ते में कई महत्वपूर्ण शहरों और स्टेशनों को जोड़ा गया है। इसके प्रमुख वाणिज्यिक ठहराव में समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, गोरखपुर, सीवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शामिल हैं।बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण रेल सेवा होगी। इससे इन राज्यों के बीच आने-जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल विकल्प मिलेगा। विशेष रूप से बरौनी और उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए गुजरात और राजस्थान की ओर यात्रा में कनेक्टिविटी बढ़ेगी।रेलवे के मुताबिक, यह सेवा देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच रेल संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है। नई ट्रेन के परिचालन से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। बरौनी से इस नई सेवा के जुड़ने के बाद पश्चिम भारत जाने वाले यात्रियों के लिए रेल नेटवर्क में एक और विकल्प उपलब्ध होगा।