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बिहार: उफान पर आई कर्मनाशा नदी, यूपी-बिहार का संपर्क टूटा; जान जोखिम में डाल सड़क पार कर रहे लोग

Wed, 02 Sep 2026 10:53 PM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कैमूर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कैमूर Published by: पटना ब्यूरो Updated Wed, 02 Sep 2026 10:53 PM IST
सार

कैमूर में कर्मनाशा नदी के उफान पर आने से दुर्गावती-ककरैत मार्ग पर नुआंव के समीप बने छलका पर तेज पानी बह रहा है। राहगीर जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। मूसाखाड़ बांध से 30 से 35 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन ने मौके पर डायल 112 की पुलिस भेजी है और बैरिकेडिंग की तैयारी की जा रही है।
 

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उफान पर आई कर्मनाशा नदी - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाली कर्मनाशा नदी इस समय उफान पर चल रही है। बता दें कि आज बुधवार की शाम दुर्गावती थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नुआंव के समीप दुर्गावती-ककरैत मार्ग पर बने छलका पर करीब चार फीट पानी की तेज धारा बह रही है। तेज धारा के बहाव में राहगीर अपनी जान को जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। लोग अपनी जिंदगी की परवाह नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

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इधर, सूचना मिलते ही मसौढ़ा पंचायत के मुखिया संजय सिंह उर्फ बब्बू उक्त स्थल पर पहुंचकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सभी लोग पानी की तेज धारा में पैदल या गाड़ी लेकर पार न करें। मुखिया संजय सिंह ने तुरंत अनुमंडल एसडीएम रत्ना प्रियदर्शनी से बात कर इस जगह पर बैरिकेडिंग करने की अपील की।

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जानकारी के अनुसार, मूसाखाड़ बांध से करीब 30 से 35 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो लतीफ साहब बीयर को ओवरफ्लो करते हुए कर्मनाशा नदी में डिस्चार्ज हो रहा है। इसके कारण कर्मनाशा नदी उफान पर है।

मुखिया संजय सिंह उर्फ बब्बू ने जानकारी देते हुए बताया कि ककरैत पथ पर पानी की तेज धारा बह रही है। वहीं, लोगों से हमने अपील की है कि लोग जान जोखिम में डालकर सड़क को पार बिल्कुल न करें। हमने एसडीएम से फोन पर बात की। उन्होंने तत्काल इस जगह पर डायल 112 की पुलिस को भेज दिया है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने की वजह से इस पथ पर बैरिकेडिंग की जाएगी, ताकि लोग जान जोखिम में डालकर सड़क को पार न करें।

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