बिहार: पटना सिटी में इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड का खुलासा, विदेशी नागरिकों को ठगने वाले चार गिरफ्तार

पटना सिटी में पुलिस ने इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड से जुड़े गिरोह का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरोह इंटरनेशनल कॉल को डायवर्ट कर कंप्यूटर प्रॉब्लम फिक्सिंग के नाम पर विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाता था। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के बाद सत्यापन कर तकनीकी आधार पर अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर तीन अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया।

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