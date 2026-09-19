बिहार: पटना सिटी में इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड का खुलासा, विदेशी नागरिकों को ठगने वाले चार गिरफ्तार
पटना सिटी पुलिस ने इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी इंटरनेशनल कॉल डायवर्ट कर कंप्यूटर फिक्सिंग और मालवेयर के नाम पर विदेशी नागरिकों से डॉलर में ठगी करते थे। पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड और नकदी बरामद की है।
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पटना सिटी में पुलिस ने इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड से जुड़े गिरोह का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरोह इंटरनेशनल कॉल को डायवर्ट कर कंप्यूटर प्रॉब्लम फिक्सिंग के नाम पर विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाता था। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के बाद सत्यापन कर तकनीकी आधार पर अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर तीन अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया।
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पूछताछ में सामने आया कि आरोपी विदेशी क्लाइंट से बातचीत कर कंप्यूटर फिक्सिंग और मालवेयर के नाम पर पैसे वसूलते थे। रकम डॉलर में मंगाकर उसे भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट किया जाता था। पुलिस ने चार लैपटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल, 7 एटीएम कार्ड और एक लाख से अधिक ईमेल आईडी बरामद की हैं। करीब 1 लाख 9 हजार रुपये नकद और एक खाते में 3.50 लाख रुपये होल्ड कराए गए हैं।