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बिहार: परिवार से दूर अन्नदाताओं के बीच पहुंचे कृषि मंत्री विजय सिन्हा, किसानों के साथ मनाई दीपावली

Sun, 08 Nov 2026 06:58 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: शबाहत हुसैन Updated Sun, 08 Nov 2026 06:58 PM IST
सार

बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना जिले के नौबतपुर में किसानों के बीच दीपावली मनाई। इस दौरान उन्होंने किसानों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया और कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव हैं।

 

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Bihar: Agriculture Minister Vijay Sinha spent Diwali with farmers, away from his own family.
किसानों के बीच कृषि मंत्री विजय सिन्हा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस बार दीपावली का त्योहार किसानों के बीच मनाया। इस अवसर पर वे पटना जिले के नौबतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अन्नदाताओं के साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं और उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया।

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इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों से मुलाकात की और उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसान देश और समाज की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव हैं। किसानों की मेहनत और परिश्रम से ही खेतों में अनाज पैदा होता है और हर घर तक भोजन पहुंचता है।

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उन्होंने कहा कि दीपावली केवल दीप जलाने और खुशियां मनाने का त्योहार नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग के साथ खुशियां बांटने और एक-दूसरे का सम्मान करने का भी अवसर है। अन्नदाताओं के बीच पहुंचकर त्योहार मनाना उनके लिए विशेष अनुभव है।

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कार्यक्रम के दौरान किसानों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। किसानों ने कृषि मंत्री का स्वागत किया और उनके साथ दीपावली की खुशियां साझा कीं।

इस पहल के माध्यम से कृषि मंत्री ने किसानों के सम्मान और समाज में उनके महत्व का संदेश दिया। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि समाज के सम्मान और गौरव के प्रतीक भी हैं।

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