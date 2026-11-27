राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित मां सुखिया अपार्टमेंट में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू), एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 19 लाख रुपये से अधिक नकद बरामद किए हैं। नकदी के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और जांच एजेंसियों की टीम ने अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर स्थित एक फ्लैट में छापेमारी की। तलाशी के दौरान वहां से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई। बरामद राशि 19 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है।

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हिरासत में ली गई महिला गया जिले के एक प्रखंड की प्रमुख बताई जा रही हैं। पुलिस बरामद नकदी के स्रोत और महिला की भूमिका की जांच कर रही है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हैं।

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वहीं,पटना स्थित विकास भवन में निगरानी विभाग की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग के पदाधिकारी राजीव रंजन को चार हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। शिकायत की जांच और सत्यापन के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाकर उन्हें रंगेहाथ दबोचा।जानकारी के अनुसार, राजीव रंजन पर एक व्यक्ति से काम के बदले रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने मामले का सत्यापन कराया। आरोप की पुष्टि होने पर टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। जैसे ही अधिकारी ने रिश्वत की रकम ली, निगरानी टीम ने उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।कार्रवाई के बाद टीम ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और गिरफ्तार अधिकारी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। रिश्वत मांगने के मामले में निगरानी विभाग आगे की जांच कर रहा है।विकास भवन जैसे प्रशासनिक परिसर में हुई इस कार्रवाई से विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। गिरफ्तार पदाधिकारी को आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।