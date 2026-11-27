अब डॉ. अशोक चौधरी की ओर से सहायक प्राध्यापक पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद इस पूरे विवाद में नया मोड़ आ गया है। हालांकि, इस्तीफे पर अभी विश्वविद्यालय की मुहर नहीं लगी है। सूत्रों के अनुसार, शनिवार को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में इस संबंध में बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता कुलपति करेंगे।

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बैठक में इस्तीफे से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आगे का निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में अब सबकी नजरें शनिवार को होने वाली बैठक पर हैं। यह देखना अहम होगा कि विश्वविद्यालय डॉ. अशोक चौधरी का इस्तीफा स्वीकार करता है या इस मामले में कोई दूसरा निर्णय लेता है।

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सदस्यता खत्म करने की उठी थी मांग

डॉ. अशोक चौधरी की एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति और इसके बाद अवकाश लेने को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। मामला तब और गरमा गया, जब राजभवन की ओर से उनकी नियुक्ति और अवकाश से जुड़े नियमों पर सवाल उठाए गए। विवाद में लाभ के पद का मुद्दा भी सामने आया था। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने खुलकर विरोध जताया था। राजद नेताओं ने विधान परिषद में उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई थी। राजद सांसद मनोज झा ने भी उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए मंत्री पद से हटाने और विधान परिषद की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी।



राजद सांसद ने लगाए थे गंभीर आरोप

राजद सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी एक साथ तीन पदों पर बने हुए हैं। इनमें विधान परिषद सदस्य, बिहार सरकार में मंत्री और एएन कॉलेज में व्याख्याता का पद शामिल है। उन्होंने कहा था कि यह मामला लाभ के पद से जुड़े कानूनी प्रावधानों के दायरे में आता है। इसलिए उनकी सदस्यता तत्काल समाप्त कर उन्हें मंत्रिमंडल से भी हटाया जाना चाहिए। मनोज झा ने आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी ने 56-57 वर्ष की उम्र में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर एएन कॉलेज में व्याख्याता की नौकरी हासिल की। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान अशोक चौधरी विधान परिषद के सदस्य थे। इसके बावजूद उन्होंने 17 अगस्त 2026 को कॉलेज में व्याख्याता के पद पर योगदान दिया। राजद सांसद ने बताया कि नौकरी ज्वाइन करने के अगले ही दिन उन्होंने अवकाश के लिए आवेदन दे दिया। मनोज झा ने इसे सेवा नियमों के खिलाफ बताते हुए सवाल उठाया कि जब वह पहले से ही विधान परिषद के सदस्य थे, तब उन्हें इस पद पर नियुक्ति कैसे मिली?



