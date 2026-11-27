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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 27 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 27 Nov 2026 09:00 AM IST
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खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
07:54 AM, 27-Nov-2026
बिहार: दूसरी शादी रचाई, पहली पत्नी पहुंच गई सामने! होटल ले जाने के बहाने निकला पति, रास्ते में खुल गई पोलजोधपुर में चार साल से साथ रह रही पहली पत्नी ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर युवक को दूसरी शादी के बाद पकड़ लिया। युवक उसे होटल में ठहराने के बहाने ले जा रहा था, तभी शक होने पर महिला ने डायल 112 पर पुलिस से मदद मांगी। पुलिस दोनों को थाने ले गई और बालिग होने की पुष्टि के बाद बंधपत्र बनवाकर छोड़ दिया। और पढ़ें
07:50 AM, 27-Nov-2026
बिहार: शिक्षिका रहस्यमय तरीके से लापता, पिता का आरोप- बेटी की हत्या कर शव गायब किया; ससुराल वाले फरारवैशाली के मुर्तुजापुर गांव में BPSC शिक्षिका शिवानी कुमारी 25 नवंबर से लापता हैं। पिता ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव गायब करने और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस, एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम जांच कर रही है। शिक्षिका के कमरे से संदिग्ध नमूने जुटाए गए हैं। और पढ़ें
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07:44 AM, 27-Nov-2026