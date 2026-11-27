बेगूसराय जिले के फुलवड़िया थाना क्षेत्र के बरौनी नगर परिषद के वार्ड संख्या 24 स्थित निपनियां मध्य विद्यालय के समीप शुक्रवार की शाम करीब छह बजे गोलीबारी की सनसनीखेज घटना हुई। इस वारदात में गोली लगने से 17 वर्षीय किशोर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 17 वर्षीय एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सरेशाम हुई इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

मृतक की पहचान निपनियां मधुरापुर पंचायत के वार्ड संख्या 9 निवासी अमित कुमार सिंह के पुत्र आदित्य कुमार (17) के रूप में हुई है। वहीं, घायल युवक की पहचान तेघड़ा थाना क्षेत्र के बरौनी-1 पंचायत के वार्ड संख्या 11 निवासी अरविंद सिंह के पुत्र सतीश कुमार (17) के रूप में की गई है।

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घटना के बाद स्थानीय लोगों ने फुलवड़िया थाना पुलिस और तेघड़ा डीएसपी को सूचना दी। सूचना मिलते ही डीएसपी कृष्ण कुमार, फुलवड़िया थाना के पुलिस पदाधिकारी अभिषेक कुमार, 112 हेल्प डेस्क के पुलिस पदाधिकारी रमेश कुमार और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बरौनी के एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने आदित्य को मृत घोषित कर दिया। घायल सतीश का इलाज जारी है। किशोर की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

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एसपी ने अस्पताल और घटनास्थल पहुंचकर की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही बेगूसराय के एसपी मनीष अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मृतक और घायल के परिजनों से मुलाकात कर घटना के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन की। एसपी ने एफएसएल टीम को घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाने और जांच करने का निर्देश दिया।



गोली किसने चलाई, कारण अब तक स्पष्ट नहीं

फिलहाल गोलीबारी के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है और न ही गोली चलाने वाले की पहचान हुई है। स्थानीय लोगों के बीच घटना को स्मैक जैसे नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री और सेवन से जोड़कर चर्चा की जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लोगों के अनुसार, घटनास्थल सुनसान इलाका है, जहां संदिग्ध गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। घटना के समय पांच-छह संदिग्ध लोगों की मौजूदगी की भी चर्चा है।

पुलिस सभी संभावित बिंदुओं पर जांच कर रही है। गोलीबारी की इस घटना के बाद इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर घटना की वास्तविक वजह और इसमें शामिल लोगों की पहचान की जाएगी।