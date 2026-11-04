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बिहार सड़क हादसा: बुलेट-पिकअप की जोरदार भिड़ंत, एक किशोर ने मौके पर तोड़ा दम; दूसरे की अस्पताल में मौत

Wed, 04 Nov 2026 02:00 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला,शिवहर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,शिवहर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Wed, 04 Nov 2026 02:00 PM IST
सार

शिवहर के तरियानी थाना क्षेत्र में खाजेपुर पुल के समीप तेज रफ्तार पिकअप और बुलेट मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में दो किशोरों की मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी तलाश कर रही है।

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मृतक का फाइल फोटो

विस्तार
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शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत खाजेपुर पुल के समीप बुधवार को एक भीषण सड़क हादसे में बुलेट मोटरसाइकिल सवार दो किशोरों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार पिकअप वाहन और बुलेट के बीच हुई जोरदार टक्कर ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई, जबकि मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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जानकारी के अनुसार, तरियानी की ओर से आ रही बुलेट मोटरसाइकिल की खाजेपुर पुल के समीप सामने से आ रहे पिकअप वाहन से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुलेट सवार दोनों किशोर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इनमें से एक किशोर ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में इलाज के लिए मुजफ्फरपुर स्थित श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।

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मृतकों की पहचान तरियानी थाना क्षेत्र के सरवरपुर निवासी राजेश कुमार सिंह के 15 वर्षीय पुत्र राज कुमार और पोझिया निवासी रवीशंकर कुमार सिंह के 17 वर्षीय पुत्र युवराज कुमार के रूप में हुई है।

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घटना की सूचना मिलते ही तरियानी थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी।



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थानाध्यक्ष ने बताया कि सड़क दुर्घटना में दो किशोरों की मौत हुई है। फरार पिकअप वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वाहन और चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एक साथ दो किशोरों की मौत से सरवरपुर और पोझिया गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। 

 

मौके पर जमी भीड़ व मृतक का फाइल फोटो

मौके पर जमी भीड़ व मृतक का फाइल फोटो

 

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