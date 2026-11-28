सीतामढ़ी जिले में बाजार में बिकने वाले चावल की गुणवत्ता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर-11 निवासी सुशील कुमार ने दावा किया है कि गौशाला चौक स्थित एक किराना दुकान से खरीदा गया चावल पकाने के बाद सामान्य चावल जैसा नहीं दिखा। इसकी बनावट और स्वरूप देखकर उन्हें चावल के नकली और प्लास्टिक से बने होने का संदेह हुआ।

सुशील कुमार के अनुसार, दुकानदार ने उन्हें सामान्य चावल बताकर यह अनाज बेचा था। घर में पकाने के बाद चावल की असामान्य बनावट देखकर उन्हें इसकी गुणवत्ता पर संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत करने और चावल की जांच कराने का निर्णय लिया।

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पका हुआ चावल लेकर समाहरणालय पहुंचे उपभोक्ता, कार्रवाई की मांग

अपनी शिकायत लेकर सुशील कुमार पका हुआ चावल साथ लेकर जिला समाहरणालय पहुंचे। यहां उन्होंने आपूर्ति विभाग सहित जिले के कई वरीय अधिकारियों से मुलाकात की और लिखित आवेदन सौंपा। उन्होंने अधिकारियों के सामने पका हुआ चावल रखते हुए संबंधित किराना दुकान से चावल का नमूना लेकर उसकी विधिवत जांच कराने की मांग की।

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सुशील कुमार ने कहा कि बाजार में उपभोक्ताओं को किस गुणवत्ता का चावल बेचा जा रहा है, इसकी पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि जांच में यदि मिलावट या किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने मामले की जांच कराने और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी चावल की गुणवत्ता

फिलहाल चावल के प्लास्टिक से बने होने या उसमें किसी तरह की मिलावट की कोई आधिकारिक अथवा वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। चावल की अलग-अलग किस्मों, प्रसंस्करण और भंडारण के तरीके के कारण पकने के बाद उसकी बनावट में अंतर हो सकता है। ऐसे में वास्तविक स्थिति अधिकृत प्रयोगशाला में नमूने की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

उल्लेखनीय है कि सीतामढ़ी जिला भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहां पूर्व में संदिग्ध खाद्य पदार्थों और प्लास्टिक के चावल, मटर तथा मक्के के दानों की तस्करी और बरामदगी की घटनाएं सामने आती रही हैं। हालांकि, फिलहाल इस मामले में खरीदे गए चावल को सीमा पार तस्करी से जोड़ने का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति विभाग की जांच पर टिकी निगाहें

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उपभोक्ता द्वारा खरीदा गया चावल वास्तव में मिलावटी है या पकाने के बाद उसकी बनावट को लेकर कोई गलतफहमी हुई है। इसका जवाब प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से ही मिल सकेगा।

इस मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग और आपूर्ति विभाग की भूमिका अहम होगी। संबंधित दुकान से चावल का नमूना लेकर उसकी जांच कराई जा सकती है। यदि जांच में मिलावट या खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन सामने आता है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल उपभोक्ता की शिकायत के बाद प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर लोगों की निगाहें टिकी हैं।