बिहार: मुजफ्फरपुर के स्कूल में अचानक गिरा पुराना पेड़, मची अफरातफरी; कई सारी बाइक क्षतिग्रस्त

सरैया प्रखंड क्षेत्र के अजीजपुर हाईस्कूल के परिसर में बुधवार को प्रार्थना के दौरान उस समय अफरातफरी मच गई, जब वर्षों पुराना एक विशाल जलेबी का पेड़ अचानक जड़ से उखड़कर भरभराकर गिर पड़ा। गनीमत रही कि पेड़ की चपेट में कोई छात्र या शिक्षक नहीं आया और बड़ा हादसा टल गया। हालांकि, पेड़ के नीचे खड़ी स्कूल के शिक्षकों की करीब आधा दर्जन बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं।

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, बुधवार सुबह स्कूल में प्रार्थना का समय था। सभी छात्र-छात्राएं कतारबद्ध होकर प्रार्थना में शामिल थे। इसी दौरान अचानक तेज आवाज के साथ स्कूल परिसर में लगा पुराना जलेबी का पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर गिर गया। पेड़ गिरने की तेज आवाज सुनकर और उसे सामने गिरता देख परिसर में मौजूद बच्चों और शिक्षकों के बीच कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई। सभी ने तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर भागकर अपनी जान बचाई।

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पेड़ गिरने की खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और बच्चों के परिजन स्कूल परिसर में पहुंच गए। हालांकि, राहत की बात रही कि घटना में किसी को चोट नहीं आई।

घटना के बाद विद्यालय प्रबंधन ने स्थिति को संभालते हुए बच्चों को सुरक्षित कक्षाओं में भेज दिया। इसके बाद स्थानीय मजदूरों और स्कूल कर्मियों की मदद से गिरे हुए पेड़ की डालियों को काटकर परिसर से हटाने का काम शुरू किया गया। स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि पेड़ काफी पुराना और अंदर से खोखला हो चुका था। इसी वजह से वह अचानक गिर गया। घटना में किसी छात्र या शिक्षक के घायल होने की सूचना नहीं है।