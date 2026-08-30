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बिहार: SKMCH में जबड़े के ऑपरेशन के नाम पर 10 हजार रुपये मांगने का आरोप, वीडियो वायरल; अधीक्षक ने शुरू की जांच

Sun, 30 Aug 2026 08:55 AM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Sun, 30 Aug 2026 08:55 AM IST
सार

मुजफ्फरपुर के SKMCH के डेंटल ओपीडी में मरीज से जबड़े के ऑपरेशन और तार लगाने के नाम पर कथित तौर पर 8 से 10 हजार रुपये मांगने का मामला सामने आया है। मरीज ने बातचीत का वीडियो बनाकर अस्पताल अधीक्षक डॉ. महेश प्रसाद को सौंपा है।

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SKMCH में मरीज से पैसों की मांग का आरोप - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) के डेंटल ओपीडी में मरीज से जबड़े के ऑपरेशन के नाम पर कथित तौर पर 8 से 10 हजार रुपये मांगने का मामला सामने आया है। मामले से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो में एक महिला चिकित्सक अपने सहयोगियों के साथ ओपीडी में बैठी नजर आ रही हैं और मरीज को जबड़े में तार लगाने के लिए 8 से 10 हजार रुपये खर्च होने की बात बताते हुए सुविधा उपलब्ध कराने की जानकारी देती दिखाई दे रही हैं। मरीज ने इस बातचीत का वीडियो कथित तौर पर हिडन कैमरे से बनाया और बाद में अस्पताल अधीक्षक को सौंप दिया। हालांकि, मामले में अभी आरोपों की जांच की जा रही है और चिकित्सक की ओर से कोई पक्ष सामने नहीं आया है।

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सीतामढ़ी से इलाज कराने SKMCH पहुंचा था मरीज

जानकारी के अनुसार, सीतामढ़ी जिले के कमलदह निवासी रामबली सिंह का पुत्र सुजीत कुमार दांत से संबंधित समस्या के इलाज के लिए SKMCH की डेंटल ओपीडी पहुंचा था। यहां मौजूद चिकित्सक ने जांच के बाद उसे चिकित्सीय परामर्श दिया। इसी दौरान चिकित्सक ने सुजीत के जबड़े में खराबी होने की बात कही और ऑपरेशन कर तार लगाने की आवश्यकता बताई। आरोप है कि बातचीत के दौरान पहले मरीज को बताया गया कि इस तरह की सुविधा SKMCH में उपलब्ध नहीं है। इसके बाद कथित तौर पर 8 से 10 हजार रुपये खर्च करने पर अस्पताल में ही यह सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई।

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मरीज ने बनाया बातचीत का वीडियो

सुजीत कुमार ने पूरे मामले की बातचीत को कथित तौर पर हिडन कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में महिला चिकित्सक के साथ उनके सहयोगी भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में जबड़े के ऑपरेशन और उसमें तार लगाने के लिए कथित तौर पर 8 से 10 हजार रुपये की मांग से जुड़ी बातचीत सामने आ रही है। वीडियो सामने आने के बाद मरीज ने इसे SKMCH के अधीक्षक डॉ. महेश प्रसाद को सौंप दिया और पूरे मामले की शिकायत उनके संज्ञान में लाई।

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वीडियो मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई

SKMCH के अधीक्षक डॉ. महेश प्रसाद ने बताया कि मरीज या उसके परिजन की ओर से फिलहाल कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। हालांकि, वीडियो मिलने के बाद उन्होंने अपने स्तर से मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। अधीक्षक ने बताया कि डेंटल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. पुष्पांशु से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अस्पताल में उपलब्ध सुविधा के लिए मरीज से वसूली नहीं की जा सकती

अधीक्षक डॉ. महेश प्रसाद ने स्पष्ट किया कि अस्पताल में जो भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें मरीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई सुविधा SKMCH में उपलब्ध नहीं है, तो अस्पताल परिसर में बैठकर किसी मेडिकल कॉलेज या अन्य माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर मरीज से पैसे की वसूली नहीं की जा सकती। फिलहाल वीडियो में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। अस्पताल प्रशासन की जांच और संबंधित चिकित्सक से स्पष्टीकरण के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मरीज से पैसे की मांग किस परिस्थिति में और किस आधार पर की गई थी।

 

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