रक्षाबंधन पर दर्दनाक हादसा: औरंगाबाद में बहन को घर लाने निकला था भाई, बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर; दोनों घायल

औरंगाबाद जिले के देव थाना क्षेत्र में कटैया गांव के पास शुक्रवार को रक्षाबंधन के दिन एक बोलेरो ने बाइक सवार भाई-बहन को रौंद दिया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का औरंगाबाद सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। भाई के सिर में गंभीर चोट आने के कारण उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों की पहचान अंबा थाना क्षेत्र के गौरा गांव निवासी पवन कुमार (20) और उनकी बहन खुशी कुमारी (16) के रूप में हुई है।

राखी बंधाने के लिए बहन को ननिहाल से घर लाने गया था भाई

मिली जानकारी के अनुसार, खुशी कुछ दिन पहले औरंगाबाद मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रघुनंदन बिगहा गांव स्थित अपने ननिहाल गई थी। रक्षाबंधन के दिन बहन से राखी बंधवाने के लिए पवन उसे ननिहाल से घर लाने गया था।

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ननिहाल से घर लौटते समय बोलेरो ने बाइक में मारी टक्कर

पवन अपनी बहन खुशी को बाइक पर बैठाकर ननिहाल से अपने गांव गौरा लौट रहा था। इसी दौरान देव थाना क्षेत्र के कटैया गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाई-बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद बोलेरो चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।

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ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया

दुर्घटना के बाद रास्ते से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने दोनों को घायल अवस्था में देखा और इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल पहुंचाया। हादसे की सूचना मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है।

चिकित्सकों के अनुसार, पवन के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं, खुशी की हालत भी निगरानी में है। पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद दुर्घटनाग्रस्त बाइक को सुरक्षित कब्जे में ले लिया गया है। देव थाना पुलिस दुर्घटना कारित करने वाली बोलेरो और उसके चालक का पता लगाने में जुटी है।