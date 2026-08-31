बिहार: मुजफ्फरपुर में नशे में धुत चालक ने तीन लोगों को कुचला, डायल 112 की गाड़ी से भीषण हादसा

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामदयालुनगर गुमटी के आगे अनियंत्रित डायल 112 पुलिस वाहन ने सड़क के किनारे जा रहे तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी और चीख-पुकार मच गई। वहीं, एक के ऊपर डायल 112 की गाड़ी चढ़ गई, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों ही लोग बुरी तरह घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और एक व्यक्ति बेहोश हो गया।

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