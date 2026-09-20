बीच सफर में प्रेमिका ने छोड़ा: सिलीगुड़ी से लौटा युवक जिंदगी-मौत से जूझ रहा, परिजन बोले- दोस्तों ने दिया जहर

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परिजनों का कहना है कि घर लौटने के बाद विकास के दो दोस्त उसके घर पहुंचे। आरोप है कि दोनों उसे बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए। परिजनों के मुताबिक, इसी दौरान विकास को कोई संदिग्ध नशीला या जहरीला पदार्थ खिलाया गया। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। गंभीर हालत में विकास को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर सुबोजीत दास ने बताया कि युवक की हालत गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल के डॉक्टर लगातार उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि विकास ने आखिर क्या खाया था। वह पदार्थ जहरीला था या कोई नशीला पदार्थ, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। अगले 24 घंटे उसके लिए अहम बताए जा रहे हैं। स्थिति में सुधार नहीं होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया जा सकता है।विकास की नानी मानकी देवी ने पूरे घटनाक्रम को प्रेम प्रसंग से जोड़कर आशंका जताई है। उनका कहना है कि प्रेम प्रसंग से जुड़ी वजहों के कारण ही यह घटना हुई हो सकती है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर उचित न्याय की मांग की है।ये भी पढ़ें-विकास की नानी ने ठाकुरगंज अस्पताल की व्यवस्था पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विकास की हालत बिगड़ने के बाद उसे ठाकुरगंज अस्पताल ले जाया गया था। आरोप है कि वहां इलाज करने के बजाय पुलिस में मामला दर्ज कराने की बात कहते हुए उसे किशनगंज सदर अस्पताल ले जाने को कहा गया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। यह आरोप युवक के परिजनों की ओर से लगाए गए हैं। अस्पताल प्रबंधन या संबंधित अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।फिलहाल, विकास सदर अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। दोस्त उसे अपने साथ क्यों ले गए, उसे क्या खिलाया गया और इस पूरे घटनाक्रम का प्रेम प्रसंग से क्या संबंध है, इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे।