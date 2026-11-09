बिहार: पटाखे की चिंगारी से कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका

बिहार के मुजफ्फरपुर में दिवाली की रात पटाखे की चिंगारी से एक कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया में हुई इस घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसकी लपटें करीब दो मंजिला इमारत तक पहुंचने लगीं। आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलने पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। करीब डेढ़ घंटे तक चले अभियान के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

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स्थानीय लोगों के अनुसार, दिवाली की रात सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान बाहर शोर सुनाई दिया। लोग घरों से बाहर निकले तो देखा कि कबाड़ की एक दुकान में आग तेजी से फैल रही है। लोगों का कहना है कि पटाखे की चिंगारी दुकान में गिरने से आग लगी। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।दुकान में रखे कबाड़ और अन्य सामान के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। आग की ऊंची लपटें देखकर आसपास के लोग घबरा गए। उन्हें आशंका थी कि कहीं आग पास के मकानों तक न पहुंच जाए। इस वजह से कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था।घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और अग्निशमन विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की टीम के अनुसार, घटना में किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है।आग में दुकान में रखा कबाड़ और अन्य सामान जल गया। दुकानदार को करीब 10 लाख रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल नुकसान का आधिकारिक आकलन नहीं हुआ है। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। घटना के कारणों और नुकसान से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है।