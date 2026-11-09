Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Muzaffarpur Bihar news :massive fire broke out by firecracker extensive damage fire brigade control it

बिहार: पटाखे की चिंगारी से कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका

Mon, 09 Nov 2026 10:09 AM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Mon, 09 Nov 2026 10:09 AM IST
सार

मुजफ्फरपुर के मझौलिया में दिवाली की रात पटाखे की चिंगारी से कबाड़ की दुकान में आग लग गई। आग की लपटें दो मंजिला इमारत तक पहुंचने लगीं। दमकल की तीन गाड़ियों ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
 

विज्ञापन
Muzaffarpur Bihar news :massive fire broke out by firecracker extensive damage fire brigade control it
पटाखा से लगी भीषण आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार के मुजफ्फरपुर में दिवाली की रात पटाखे की चिंगारी से एक कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया में हुई इस घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसकी लपटें करीब दो मंजिला इमारत तक पहुंचने लगीं। आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलने पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। करीब डेढ़ घंटे तक चले अभियान के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

विज्ञापन


पटाखे की चिंगारी से दुकान में लगी आग
स्थानीय लोगों के अनुसार, दिवाली की रात सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान बाहर शोर सुनाई दिया। लोग घरों से बाहर निकले तो देखा कि कबाड़ की एक दुकान में आग तेजी से फैल रही है। लोगों का कहना है कि पटाखे की चिंगारी दुकान में गिरने से आग लगी। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
विज्ञापन


दो मंजिला इमारत तक पहुंचने लगीं लपटें
दुकान में रखे कबाड़ और अन्य सामान के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। आग की ऊंची लपटें देखकर आसपास के लोग घबरा गए। उन्हें आशंका थी कि कहीं आग पास के मकानों तक न पहुंच जाए। इस वजह से कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन


दमकल की तीन गाड़ियों ने डेढ़ घंटे में पाया काबू
घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और अग्निशमन विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की टीम के अनुसार, घटना में किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है।


दुकान का सामान जलकर राख, 10 लाख के नुकसान की आशंका
आग में दुकान में रखा कबाड़ और अन्य सामान जल गया। दुकानदार को करीब 10 लाख रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल नुकसान का आधिकारिक आकलन नहीं हुआ है। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। घटना के कारणों और नुकसान से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed