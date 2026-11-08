बिहार: घर में घुसकर चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या, भागते समय ग्रामीणों ने आरोपी को दबोचा

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जानकारी के अनुसार, दीपावली के मौके पर काशी ठाकुर अपने घर के अंदर चौकी पर बैठा हुआ था। इसी दौरान उसका चचेरा भाई कुमोद ठाकुर घर में पहुंचा और उसके पास बैठ गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने पिस्टल काशी के मुंह से सटाकर गोली चला दी। गोली लगने से काशी की मौके पर ही मौत हो गई।हत्या के बाद आरोपी बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। भागने के दौरान बहेड़ा थाना क्षेत्र के मलौल गांव में उसकी बाइक एक व्यक्ति से टकरा गई। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि गुस्साए लोगों ने आरोपी की पिटाई की और उसे रस्सी से बांधकर रोक लिया। घटना की सूचना मिलने पर बहेड़ा और बिरौल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई।घटना की जानकारी मिलते ही बिरौल एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी और बिरौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीपीओ ने बताया कि सूचना मिलते ही आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल और मैगजीन बरामद की है।दीपावली के दिन हुई हत्या के बाद पड़री गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (DMCH) भेज दिया गया है। पुलिस हत्या के पीछे की वजह और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है।