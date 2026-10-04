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बिहार: संदिग्ध स्थिति में युवक की मौत, पत्नी और बेटा फरार; दो पड़ोसी पर लगा हत्या का आरोप

Mon, 05 Oct 2026 08:23 AM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला,मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Mon, 05 Oct 2026 08:23 AM IST
सार

मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र में 45 वर्षीय वीरेंद्र राम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। ग्रामीणों ने पड़ोसियों पर पिटाई का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Muzaffarpur Bihar news : man dies under suspicious circumstances wife and son absconding neighbors accused
संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हुई मौत मामले की जांच में जुटी पुलिस।

विस्तार
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बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र की रूप छपरा पंचायत के मोरहर मोरई गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, पड़ोसियों से किसी विवाद को लेकर उसकी पिटाई किए जाने का आरोप है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय वीरेंद्र राम के रूप में हुई है।

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घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के शरीर पर जख्म के कई निशान मिले हैं। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पत्नी और बेटा फरार बताए जा रहे हैं।

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मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीण सुरेश राय ने बताया कि कल जितिया का पर्व था। इसी दौरान पास के दो लोगों ने मृतक को बुलाया और कहा कि वे उसकी हत्या कर देंगे। आज फिर दिन में उसे बुलाकर पिटाई शुरू कर दी गई। हम लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन तब तक वह लहूलुहान हो चुका था। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद हम लोगों ने मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ सरैया अभिजित कौर ने बताया कि एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर मिली थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक का शव घर के बाहर संदिग्ध स्थिति में मिला है। मृतक की पत्नी और बच्चे फरार हैं। घर में कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। इस मामले में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

लिखा-पढ़ी करती हुई पुलिस टीम।

 

 

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