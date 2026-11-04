बिहार : जहां विस्फोट में युवक का सिर उड़ गया था, वहीं फिर PNG रिसाव, दहशत में घर छोड़ भागे लोग

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही-डुमरी मुख्य मार्ग पर पाइपलाइन विस्फोट की घटना के खौफ से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि बुधवार को दिन में एक बार फिर गैस रिसाव की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान वातावरण में गैस की तीखी गंध फैलते ही मोहल्ले के लोग दहशत में आ गए।

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अपनी जान बचाने के लिए लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों की ओर भागने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि हवा में गैस की गंध फैलते ही इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। लोगों का आरोप है कि गैस कंपनी की टीम रात से काम कर रही थी, लेकिन क्षतिग्रस्त चैंबर को पूरी तरह दुरुस्त नहीं किया गया था। इस कारण फिर से ऐसी घटना होने की आशंका बनी हुई है।

अगर टेस्टिंग हो रही थी तो प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं?

सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर सुरक्षा मानकों के तहत टेस्टिंग की जा रही थी तो सड़क मार्ग और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया? टेस्टिंग वाले क्षेत्र की घेराबंदी कर लोगों से दूर जांच क्यों नहीं की गई, ताकि लोगों को इसकी जानकारी रहती और ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती? वहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम पूर्वी आनंद उत्सव और अन्य अधिकारियों ने लोगों से नहीं घबराने की अपील की।

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आईओसीएल के अधिकारियों का दावा- टेस्टिंग के दौरान हुआ रिसाव, घबराने की जरूरत नहीं

रिसाव को लेकर आईओसीएल के कर्मियों का कहना है कि पाइपलाइन की टेस्टिंग की जा रही थी, जिस कारण रिसाव हुआ। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। वहीं, मौके पर मौजूद आईओसीएल के कई अधिकारियों के मुताबिक, गैस आपूर्ति दोबारा बहाल करने के लिए पाइपलाइन की तकनीकी टेस्टिंग चल रही थी। इसी दौरान रिसाव सामने आया।

तकनीकी विशेषज्ञों और फील्ड इंजीनियरों की टीम मौके पर तैनात रहकर पूरे नेटवर्क और प्रेशर प्वाइंट्स की गहन जांच कर रही है। सभी प्वाइंट्स की जांच की जा रही है। सुरक्षा मानकों की पुष्टि और पाइपलाइन की पूरी मरम्मत होने के बाद ही गैस आपूर्ति बहाल की जाएगी। फिलहाल गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है।