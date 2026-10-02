बिहार: भोज में जाने निकले युवक को बुलाकर घेरा, फिर बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां; हालत गंभीर, पीएमसीएच रेफर

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मिली जानकारी के अनुसार, पीयूष किसी भोज में शामिल होने के लिए घर से निकल रहा था। इसी दौरान किसी ने उसे रास्ते में बुलाया। आरोप है कि जैसे ही पीयूष तय जगह पर पहुंचा, वहां घात लगाए बैठे अपराधियों ने उस पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने एक-एक कर तीन गोलियां दागीं। गोलियों की आवाज से सहमे ग्रामीण जब तक कुछ समझ पाते, तब तक पीयूष गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर चुका था और हमलावर मौके से भाग निकले।गोलीबारी की आवाज सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में घायल युवक को हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर तुरंत पटना रवाना हो गए, जहां उसका इलाज जारी है।ये भी पढ़ें-घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार और सदर थाना पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंची। पुलिस ने घायल के परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पीयूष को किसने और किस नीयत से बुलाया था। घटनास्थल के आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस पुरानी रंजिश, आपसी विवाद और अन्य संभावित एंगल से मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान के लिए हरसंभव साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।