गांधी जयंती: 20 साल पहले की योजना, जिसने बिहार में दो अक्तूबर को महिलाओं के लिए बना दिया यादगार; जानें कहानी

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गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्तूबर 2006 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना यानी जीविका की शुरुआत की थी। दो दशक की यात्रा में अब 1.81 करोड़ से अधिक महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ चुकी हैं। सरकार की ओर बताया कि हमारा लक्ष्य जीविका से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर लखपति बनाना है। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने जीविका के 20 वर्ष पूरे होने पर जीविका दीदियों को बधाई देते हुए कहा कि इस यात्रा ने महिलाओं के लिए नए अवसरों और संभावनाओं के कई द्वार खोले हैं।भोजपुर जिले के छोटकी संदिया गांव की रीता देवी वर्ष 2016 से जीविका से जुड़ी हैं। वह बताती हैं कि जीविका से जुड़ने से पहले वह खेत में काम करती थीं। पति के निधन के बाद जब उन्होंने घर से बाहर निकलकर काम करना शुरू किया तो आसपास के लोगों के ताने भी सुनने पड़े। रीता देवी ने कहा कि लोग उनके बाहर निकलकर काम करने पर सवाल उठाते थे। कई लोग तरह-तरह की बातें कहते थे। उस समय उनकी फुआ की बेटी ने उनका हौसला बढ़ाया और समझाया कि वह अपना काम करती रहें और समाज की बातों की परवाह न करें।रीता देवी ने बताया कि जीविका से जुड़ने के बाद उन्हें आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने का नया रास्ता मिला। अब उनके साथ 10 अन्य महिलाएं भी जुड़ी हैं। वह कहती हैं कि आज 20 हजार रुपये महीने की कमाई के बारे में सोचना भी उनके लिए मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में पति के निधन के बाद जीविका से जुड़कर जब उन्होंने घर से बाहर निकलना शुरू किया था, तब समाज का विरोध झेलना पड़ा। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अपने काम और मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई। रीता देवी कहती हैं कि जीविका ने मुझे आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर होने का एक नया रास्ता दिया। बिहार सरकार ने वाकई हमारी जिंदगी बदल दी है। अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे।"जीविका के 20 वर्ष पूरे होने पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जीविका की इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत जीविका दीदियों की मेहनत, लगन और लगातार आगे बढ़ने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के हुनर और कौशल को देखते हुए रोजगार के क्षेत्र में नए काम किए जा रहे हैं। रीता देवी की कहानी बताती है कि अवसर और सहयोग मिलने पर ग्रामीण महिलाएं अपने हुनर और हौसले के दम पर आत्मनिर्भरता की राह बना सकती हैं। दो दशक पहले शुरू हुई जीविका की यात्रा आज लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक बदलाव का माध्यम बनी हुई है।