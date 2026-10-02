बिहार: ससुराल में दामाद को जंजीर से बांधकर पीटा, एसपी के निर्देश की कार्रवाई; शरीर पर मिले चोट के निशान

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पीड़ित का आरोप है कि ससुराल में उसे जंजीर से बांधकर मारपीट की गई। अकील अख्तर की मां ने घटना की सूचना पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम को दी। इसके बाद पूर्व विधायक ने पुलिस अधीक्षक किशनगंज को घटना के संबंध में अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक किशनगंज संतोष कुमार के निर्देश पर बहादुरगंज पुलिस और इस्लामपुर पुलिस की पहल पर अकील अख्तर को रेस्क्यू कर उनके परिजनों के हवाले किया गया। अकील अख्तर के शरीर पर चोट के गंभीर निशान पाए गए हैं।पीड़ित के अनुसार, वह अपनी पत्नी और बच्चों को लाने ससुराल गया था, जहां उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। वहीं, पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम ने पुलिस अधीक्षक की त्वरित कार्रवाई के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। साथ ही लोगों से अपील की है कि कानून को अपने हाथ में न लें।ये भी पढ़ें-मामले को लेकर बहादुरगंज थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि पूछताछ के क्रम में पता चला है कि युवक ने दो शादियां की हैं। युवक अपनी पहली पत्नी को लाने उसके घर यानी ससुराल गया था। वहां पत्नी के साथ आपसी अनबन को लेकर विवाद हुआ। फिलहाल मामले की पूरी जांच की जा रही है।