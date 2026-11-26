आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पटना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की चार सदस्यीय टीम ने गुरुवार को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मुंगेर के कार्यालय में जांच की। टीम ने कई घंटे तक विभागीय फाइलों और दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। जांच के बाद टीम कई महत्वपूर्ण अभिलेख जब्त कर अपने साथ ले गई।

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई ग्रामीण कार्य विभाग के तत्कालीन जांच एवं गुणवत्ता कार्यपालक अभियंता अजीत कुमार दास के कार्यकाल से संबंधित है। टीम ने उनके कार्यकाल में कराए गए कार्यों से जुड़ी फाइलों और अभिलेखों की बारीकी से जांच की और आवश्यक जानकारियां जुटाईं।

विज्ञापन

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की पुलिस उपाधीक्षक कुमारी वंदना ने बताया कि इस मामले में पटना निगरानी थाना में कांड संख्या 137/26 दर्ज है। विशेष न्यायालय, निगरानी पटना से सर्च वारंट मिलने के बाद चार सदस्यीय टीम मुंगेर पहुंची थी। टीम ने संबंधित फाइलों की जांच की और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

बताया जाता है कि अजीत कुमार दास वर्तमान में सासाराम में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी टीम मुंगेर, भागलपुर सहित छह ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। विभिन्न ठिकानों से मिले दस्तावेजों के आधार पर मामले की आगे जांच की जा रही है।