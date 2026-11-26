विशेष निगरानी इकाई ने ग्रामीण कार्य विभाग के सासाराम प्रमंडल में पूर्व में पदस्थापित रहे क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर अजीत कुमार दास के छह अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापामारी की। विजिलेंस की विशेष टीमों ने गुरुवार को बिहार तथा पश्चिम बंगाल स्थित परिसरों पर एक ही समय में दबिश देकर व्यापक तलाशी अभियान संचालित किया। प्रारंभिक पड़ताल के दौरान आरोपी पूर्व इंजीनियर के पास उनकी आय के सभी वैध और ज्ञात स्रोतों की तुलना में करीब 1.52 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति मिलने का खुलासा हुआ है। इस मामले में विशेष निगरानी इकाई ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी अधिकारी की परिसंपत्तियों तथा अन्य अहम साक्ष्यों को खंगालने के लिए यह बड़ी कार्रवाई की है।

दो राज्यों के छह शहरों में एक साथ तलाशी अभियान

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विजिलेंस की गठित अलग-अलग टीमों ने गुरुवार की सुबह एक साथ दो राज्यों के छह प्रमुख शहरों में मौजूद आरोपी पूर्व इंजीनियर के ठिकानों पर धावा बोला। जांच दल के सदस्यों ने बिहार के पटना, नवगछिया, कटिहार, सासाराम और मुंगेर स्थित ठिकानों के अलावा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थित आवासीय तथा अन्य परिसरों की पूरी सघनता से तलाशी ली। विजिलेंस की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य आय से अधिक जायदाद के इस गंभीर मामले में आरोपी अधिकारी की अचल संपत्ति, वित्तीय निवेशों और अन्य आवश्यक कागजी साक्ष्यों की तलाश करना है। सभी छह स्थानों पर अधिकारियों ने एक साथ पहुंचकर छानबीन शुरू की, जिससे आरोपी पक्ष को किसी भी प्रकार की वित्तीय या भौतिक जानकारी छिपाने या नष्ट करने का अवसर न मिल सके।

ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर पर शिकंजा

अजीत कुमार दास पूर्व में ग्रामीण कार्य विभाग के सासाराम प्रमंडल में क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पद पर रहते हुए उन पर वित्तीय अनियमितताओं और आय के वैध स्रोतों से हटकर भारी संपत्ति जमा करने के आरोप लगे हैं। विशेष निगरानी इकाई ने इस संबंध में आरोपी पूर्व अधिकारी के विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 137/26 दर्ज किया है। विजिलेंस ने यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी) के अंतर्गत पंजीकृत किया है। प्रारंभिक जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि आरोपी इंजीनियर ने अपने सेवाकाल के दौरान निर्धारित आय सीमाओं का उल्लंघन करते हुए करीब 1 करोड़ 52 लाख रुपये मूल्य की अतिरिक्त संपत्ति अर्जित की। इसी ठोस आधार पर न्यायालय से नियमानुसार तलाशी वारंट प्राप्त कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

जब्त दस्तावेज और जायदाद के साक्ष्यों की जांच

छापेमारी के दौरान विशेष निगरानी इकाई की टीमों ने विभिन्न ठिकानों की गहन तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक खातों से संबंधित कागजात, अचल संपत्ति एवं भूमि के विलेख तथा अन्य वित्तीय निवेश के साक्ष्य जब्त किए हैं। विजिलेंस के अधिकारी फिलहाल बरामद की गई सभी संपत्तियों, वित्तीय दस्तावेज और अहम साक्ष्यों का गहनता से आकलन करने तथा ब्योरा जुटाने में लगे हैं। तलाशी अभियान के पूरा होने के उपरांत विजिलेंस की तरफ से बरामद की गई कुल चल और अचल सामग्री का आधिकारिक तथा विस्तृत विवरण सार्वजनिक किए जाने की संभावना है। जांच एजेंसी के अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि सभी जब्त अभिलेखों के सूक्ष्म सत्यापन के बाद आरोपी पूर्व अधिकारी के खिलाफ विधि सम्मत अगली कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।