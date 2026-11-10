बिहार: नक्सली हिंसा में टूटा था स्कूल, अब BBOSE से पढ़कर मैट्रिक पास करने वाली गांव की पहली बेटी बनी सपना

81% अंकों के साथ सपना ने रचा इतिहास

इन्हीं तीन बेटियों में से एक है सपना कुमारी, जिसने 10वीं की परीक्षा में 81% नंबर लाकर पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। सपना अब अपने गांव गुरमाहा की पहली ऐसी बेटी बन गई है, जिसने मैट्रिक की परीक्षा पास की है। हालांकि सपना के साथ गांव की एक और सोनिया ने भी 10वीं की परीक्षा पास की है। सपना और सोनिया की यह सफलता सिर्फ उसकी नहीं है, यह पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हालात चाहे जितने भी बुरे हों, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए।



BBOSE : अधूरे सपनों को पूरा करने का मौका

सपना कुमारी और सोनिया कुमारी जैसी और भी हजारों कहानियां हैं, जिन्हें बीबोस के माध्यम से एक नई जिंदगी मिली है। बिहार सरकार का यह बोर्ड उन सभी लोगों के लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है, जिनकी पढ़ाई किसी भी कारण से बीच में ही छूट गई थी। यह बोर्ड लोगों को यह आजादी देता है कि वे अपनी सुविधा और समय के अनुसार पढ़ाई कर सकें और 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास कर सकें।



आंकड़े बताते हैं कि अब तक 1 लाख 85 हजार 987 लोग इस बोर्ड के जरिए अपनी परीक्षा दे चुके हैं। यह बढ़ती हुई संख्या बताती है कि लोग BBOSE पर कितना भरोसा कर रहे हैं। सही मायनों में यह बोर्ड सिर्फ एक परीक्षा पास करने का तरीका नहीं है, यह उन लोगों के लिए फिर से अपने पैरों पर खड़े होने और अपने अधूरे सपनों को पूरा करने का एक सुनहरा मौका है। सपना, सोनिया जैसे नाम अब बिहार के छोटे-सुदूर इलाकों से निकलकर सामने आ रहे हैं।