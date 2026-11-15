छत्तीसगढ़: शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, भूपेश बघेल के बेटे की विट्ठल ग्रीन कॉलोनी के 355 प्लॉट जब्त

छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपये के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ी कुम्हारी-जंजगीरी स्थित विट्ठल ग्रीन कॉलोनी के 355 प्लॉटों पर कब्जा कर लिया है। शनिवार को हुई इस कार्रवाई में करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई। कार्रवाई के बाद कॉलोनी के मुख्य गेट पर नोटिस भी चस्पा किया गया है।

रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विट्ठल ग्रीन कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें से 30 प्लॉट पहले ही बिक चुके हैं, इसलिए उन्हें कार्रवाई से अलग रखा गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के निर्णायक प्राधिकरण से संपत्तियों की कुर्की को मंजूरी मिलने के बाद ED ने यह कार्रवाई की है। जांच एजेंसी के अनुसार, कथित शराब घोटाले से अर्जित अवैध रकम का इस्तेमाल इन संपत्तियों को खरीदने में किया गया था।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जब्त संपत्तियों में एक व्यावसायिक प्लॉट भी शामिल है। ED की जांच के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में हुए करीब 3,000 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले से अर्जित रकम का इस्तेमाल रियल एस्टेट कारोबार और अन्य संपत्तियां खरीदने में किया गया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के शीर्ष स्तर पर सक्रिय थे और अवैध पैसों के लेन-देन का हिसाब रखते थे। इसी आधार पर उनकी संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई के दायरे में लिया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले 10 नवंबर 2025 को चैतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद 8 दिसंबर 2025 को PMLA के निर्णायक प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई गई। 19 मार्च 2026 को हुई सुनवाई के बाद प्राधिकरण ने ED की कार्रवाई को सही ठहराया। वहीं, 23 मार्च 2026 को जारी आदेश में करोड़ों रुपये की संपत्तियों की कुर्की को मंजूरी दी गई। इससे पहले ED की टीम ने इस आदेश की प्रतियां चैतन्य बघेल के भिलाई-3 स्थित मानसरोवर आवासीय परिसर में उनके घर की बाहरी दीवार पर भी चस्पा की थीं।