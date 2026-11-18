छापेमारी का पहला ठिकाना राजा बाजार की मछली गली स्थित सुशीला रेजिडेंसी अपार्टमेंट है। यहां STF और स्थानीय पुलिस की टीम संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है। दूसरी टीम बोरिंग रोड की मोंटेसरी गली स्थित मेरिडियन अपार्टमेंट में तलाशी अभियान चला रही है। पुलिस की जांच का उद्देश्य साइबर ठगी से जुड़े नेटवर्क और उसमें शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाना है। तीसरी कार्रवाई पत्रकार नगर स्थित साईं कुसुम इनफिनिटी अपार्टमेंट में की जा रही है। यहां STF, स्थानीय पुलिस और साइबर पुलिस की संयुक्त टीम जांच में जुटी है। वहीं पाटलिपुत्र गोलंबर के पास बुधवार को STF की टीम ने छापेमारी की। यह कार्रवाई डॉक्टर निगम प्रकाश के बगल में स्थित एक ठिकाने पर की जा रही है। छापेमारी के दौरान STF की टीम मौके पर मौजूद है और जांच-पड़ताल में जुटी है।