पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र स्थित पोस्ट ऑफिस घाट पर मल्लिक समाज की ओर से पहली बार भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित की गई। मंगलवार को प्रतिमा का धूमधाम से विसर्जन किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने मल्लिक समाज के करीब 300 लोगों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। समाज में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापना और विसर्जन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करीब एक हजार लोगों की भागीदारी रही।

भाजपा नेताओं ने 300 लोगों को अंगवस्त्र देकर किया सम्मानित

भगवान सूर्य की प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा बाढ़ जिला अध्यक्ष शैलेन्द्र मुखिया, जिला उपाध्यक्ष विनय कुमार कुशवाहा, नगर अध्यक्ष सह बीस सूत्री अध्यक्ष संजय कुमार शाह और विक्की हिंदू समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

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इस दौरान भाजपा नेताओं ने मल्लिक समाज के करीब 300 लोगों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद विधि-विधान और धूमधाम के साथ भगवान सूर्य की प्रतिमा का विसर्जन किया गया।

मल्लिक समाज में बढ़ रही जागरूकता: शैलेन्द्र मुखिया

भाजपा जिला अध्यक्ष शैलेन्द्र मुखिया ने कहा कि मल्लिक समाज के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। सभी को धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मल्लिक समाज ने हमेशा सभी समाजों को साथ लेकर चलने का काम किया है। आज समाज के लोगों को सम्मानित किया गया है।



उन्होंने मल्लिक समाज के लोगों से बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। साथ ही कार्यक्रम के संयोजक की सराहना भी की।

छठ महापर्व में मल्लिक समाज की अहम भूमिका: दीपक मल्लिक

कार्यक्रम के संयोजक दीपक मल्लिक ने कहा कि मल्लिक समाज को आमतौर पर कोई सम्मानित नहीं करता है। इसी वजह से उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों के माध्यम से समाज के लोगों को सम्मानित कराने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित करने के पीछे समाज को सम्मान और पहचान दिलाने का उद्देश्य भी है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जीवन से लेकर मृत्यु तक मल्लिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर यह समाज बांस का सूप नहीं बनाएगा तो देशभर में छठ महापर्व का आयोजन संभव नहीं होगा। इसलिए मल्लिक समाज के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

दीपक मल्लिक ने बताया कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान आयोजित कार्यक्रम में करीब 300 लोगों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कुछ बच्चों और अन्य लोगों को अगले दिन सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरे कार्यक्रम में करीब एक हजार लोगों ने भाग लिया।