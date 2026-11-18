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कमरे से आ रही आवाज सुनकर हॉस्टल में मौजूद दूसरी छात्राएं और कर्मचारी तुरंत वहां पहुंचे। इसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलने पर दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। अग्निशमन कर्मियों ने प्रयास कर आग को बुझा दिया। हॉस्टल में रहने वाली सभी 60 छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना में किसी छात्रा के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है। शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह बिजली बोर्ड में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। घटना के बाद हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के बीच कुछ देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा।

'आग से बचाव के लिए दिया गया प्रशिक्षण काफी काम आया'

हॉस्टल के प्रभारी अतुल कुमार के अनुसार, कुछ दिन पहले ही छात्राओं को आग से बचाव और आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया था। इसका फायदा घटना के दौरान देखने को मिला। छात्राओं ने सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। उनके मुताबिक, सूचना मिलने के करीब आधे घंटे के भीतर दमकल की टीम पहुंच गई। इस घटना में किसी छात्रा को चोट नहीं आई, लेकिन आग की चपेट में आने से कमरे में रखी मच्छरदानी, बेड और कुछ अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गए।