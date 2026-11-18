बिहार: पटना के गर्ल्स हॉस्टल में आग लगने से हड़कंप, अंदर कितनी छात्राएं फंसी थीं, जानिए कैसे-क्या हुआ?
Patna News: पटना में गर्ल्स हॉस्टल में बुधवार सुबह अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। छात्राएं कमरे के अंदर फंस गईं और मदद के लिए शोर मचाने लगी। इसके बाद क्या-क्या हुआ जानिए पूरी बात...
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छात्राओं की आवाज सुनकर पहुंचे कर्मचारी और अन्य छात्राएं
कमरे से आ रही आवाज सुनकर हॉस्टल में मौजूद दूसरी छात्राएं और कर्मचारी तुरंत वहां पहुंचे। इसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलने पर दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। अग्निशमन कर्मियों ने प्रयास कर आग को बुझा दिया। हॉस्टल में रहने वाली सभी 60 छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना में किसी छात्रा के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है। शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह बिजली बोर्ड में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। घटना के बाद हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के बीच कुछ देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा।
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'आग से बचाव के लिए दिया गया प्रशिक्षण काफी काम आया'
हॉस्टल के प्रभारी अतुल कुमार के अनुसार, कुछ दिन पहले ही छात्राओं को आग से बचाव और आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया था। इसका फायदा घटना के दौरान देखने को मिला। छात्राओं ने सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। उनके मुताबिक, सूचना मिलने के करीब आधे घंटे के भीतर दमकल की टीम पहुंच गई। इस घटना में किसी छात्रा को चोट नहीं आई, लेकिन आग की चपेट में आने से कमरे में रखी मच्छरदानी, बेड और कुछ अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गए।