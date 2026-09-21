बिहार: मुख्य सड़क बेखौफ अपराधियों का आतंक, गैस कटर लेकर पहुंचे बदमाश; एटीएम काटकर 3.08 लाख रुपये उड़ाए

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शाखा प्रबंधक राकेश कुमार झा के अनुसार, सोमवार को बैंक पहुंचने पर एटीएम का शटर कटा हुआ मिला। इसके बाद जांच करने पर एटीएम का कैश बॉक्स भी कटा हुआ पाया गया और उसमें रखी रकम गायब थी। उन्होंने तत्काल झंझारपुर थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। बैंक प्रबंधन के अनुसार एटीएम से करीब 3.08 लाख रुपये चोरी हुए हैं।सीसीटीवी फुटेज की जांच में कथित तौर पर एक चार पहिया वाहन से कुछ लोगों के पहुंचने की जानकारी सामने आई है। फुटेज में एक व्यक्ति बैंक के बाहर निगरानी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरा नकाबपोश एटीएम के अंदर जाता दिखा। पुलिस के अनुसार, एटीएम के अंदर लगे कैमरे पर काला स्प्रे डाला गया था। इसके बाद गैस कटर से कैश बॉक्स काटकर रकम निकाल ली गई और अपराधी मौके से फरार हो गए।घटना की सूचना मिलने के बाद झंझारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। झंझारपुर थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बैंक प्रबंधक की ओर से एटीएम में चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं को बारीकी से खंगाला जा रहा है। शाखा प्रबंधक के लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।