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राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह की बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी है। हत्या के मामले में बाढ़ न्यायालय में पेशी के लिए लाए गए लल्लू मुखिया ने मीडिया के सवाल पर मोकामा विधायक की बेटी के सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि वह सदा खुशहाल रहें। पूर्व में दोनों नेताओं के बीच नजदीकी संबंध रहे हैं, जिसके कारण अदालत परिसर में दिया गया लल्लू मुखिया का यह संक्षिप्त बयान क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया।