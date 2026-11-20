मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी से पहले उनके घर भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव पहुंचे। इस दौरान विधायक की बेटी के साथ उनकी मजेदार बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, शिवांगी सिंह ने जब अंग्रेजी में खेसारी लाल का स्वागत किया और उनसे बातचीत शुरू की तो अभिनेता ने अपने खास भोजपुरी अंदाज में ऐसा जवाब दिया कि वहां मौजूद लोग हंस पड़े।

शिवांगी ने अंग्रेजी में किया स्वागत, खेसारी बोले- अब एतना अंग्रेजी बोलबू त हमरा बुझाई!

दरअसल, 20 नवंबर को होने वाले तिलक समारोह से पहले खेसारी लाल यादव अनंत सिंह के नदवां स्थित आवास पहुंचे थे। वहां विधायक की बेटी शिवांगी सिंह ने पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर अंग्रेजी में उनका स्वागत किया। शिवांगी ने उनसे मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए घर आने के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में ही पूछा कि क्या खेसारी लाल पहली बार उनके घर आए हैं?

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शिवांगी की अंग्रेजी सुनकर खेसारी लाल कुछ पल के लिए ठिठक गए। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने भोजपुरी में कहा, "अब एतना अंग्रेजी बोलबू त हमरा बुझाई!" उनका यह जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। इसके बाद शिवांगी ने हिंदी में वही सवाल दोहराया कि अंकल, क्या आप पहली बार यहां आए हैं? इस पर खेसारी लाल ने हां में जवाब दिया।

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वीडियो कॉल कर अनंत सिंह ने दिया था शादी का निमंत्रण

खेसारी लाल यादव के अनंत सिंह के घर पहुंचने की वजह भी खास है। दरअसल, मोकामा विधायक अनंत सिंह ने खुद वीडियो कॉल कर भोजपुरी अभिनेता को बेटी की शादी का निमंत्रण दिया था। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होनी है, जबकि 20 नवंबर को तिलक समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने खेसारी लाल से तिलक कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया था।

उस समय खेसारी लाल ने अपने पहले से तय कार्यक्रमों में व्यस्तता की बात कही थी और बाद में बातचीत करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, वह तय तारीख से एक दिन पहले ही अनंत सिंह के आवास पहुंच गए।

शादी में जुटेंगी फिल्म और संगीत जगत की हस्तियां

शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को होनी है। समारोह को लेकर अनंत सिंह के परिवार में तैयारियां चल रही हैं। इस शादी में फिल्म, संगीत और राजनीति जगत की कई चर्चित हस्तियों के शामिल होने की चर्चा है। इनमें उदित नारायण, सोनू सूद, मनोज तिवारी, पवन सिंह और मैथिली ठाकुर के नाम शामिल हैं।