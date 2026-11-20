प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। जिलाधिकारी वर्षा सिंह के नेतृत्व में लाखों लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए 20 लाख वर्गफीट क्षेत्र में सभा स्थल तैयार किया गया है। यहां यातायात, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जंदाहा-राजापाकड़-महुआ औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास और नीतीश सेतु का उद्घाटन कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण होंगे।

60 एलईडी स्क्रीन से दिखेगा कार्यक्रम

मुख्य कार्यक्रम स्थल जाफरपट्टी पंचायत स्थित जंदाहा-राजापाकड़-महुआ औद्योगिक क्षेत्र में करीब 20 लाख वर्गफीट में विकसित किया गया है। यहां भव्य मंच बनाया गया है। लाखों लोगों की संभावित भीड़ को देखते हुए सभा स्थल के अलग-अलग हिस्सों में 60 एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। इनके माध्यम से दूर बैठे लोग भी मंच पर होने वाले कार्यक्रम को देख सकेंगे।

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पेयजल के लिए 32 टैंक, 540 शौचालयों की व्यवस्था

सभा में आने वाले लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 32 पेयजल टैंक, 17 बोरिंग और 180 रनिंग वाटर टैप लगाए गए हैं। इसके अलावा बैठने वाले स्थानों पर 140 वाटर डिस्पेंसर की व्यवस्था की गई है।

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स्वच्छता के लिए कुल 540 शौचालय बनाए गए हैं। इनमें मुख्य कार्यक्रम स्थल पर 300 शौचालय हैं। इनमें 150 पुरुषों और 150 महिलाओं के लिए निर्धारित हैं। वहीं, पार्किंग और अन्य स्थानों पर 240 शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं।

27 मेडिकल कैंप, 25 एंबुलेंस और 30 अग्निशमन वाहन तैनात

लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सभा स्थल पर 27 मेडिकल कैंप बनाए गए हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण स्थानों पर 25 एंबुलेंस तैनात रहेंगी, ताकि आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

सुरक्षा जांच के लिए 100 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। अग्नि दुर्घटना और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए 30 अग्निशमन वाहनों की तैनाती की गई है। यातायात बाधित होने की स्थिति में खराब वाहनों को हटाने के लिए 25 क्रेन की व्यवस्था भी की गई है।

14 पार्किंग स्थल, हर जोन में फूड कोर्ट

विभिन्न जिलों से आने वाले वाहनों के लिए कुल 14 पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक पार्किंग जोन में फूड कोर्ट, मेडिकल कैंप और कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।

प्रशासन ने जारी किया जिलावार रूट चार्ट

कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विभिन्न जिलों से आने वाले वाहनों के लिए जिला प्रशासन ने विस्तृत रूट चार्ट जारी किया है।

पटना और जहानाबाद: गांधी सेतु से पासवान चौक अंडरपास, एनएच-322, हनुमान चौक, बिदुपुर, चकसिकंदर और बनारसी चौक होते हुए पार्किंग एरिया एफ पहुंचेंगे। दूरी करीब 19 किलोमीटर है।

पटना और नालंदा: कच्ची दरगाह सिक्स लेन पुल से बनारसी चौक होते हुए पार्किंग एरिया एफ पहुंचेंगे। दूरी करीब 16 किलोमीटर है।

पटना और सारण: जेपी सेतु, गंडक पुल, रामाशीष चौक, महुआ मोड़, महुआ-ताजपुर रोड, जय हनुमान होटल, बाईपास, हरपुर चौक और बहसी चौक होते हुए पार्किंग एरिया ई पहुंचेंगे। दूरी करीब 34.5 किलोमीटर है।

मुजफ्फरपुर (मार्ग-1): एनएच-22, महुआ मोड़, जय हनुमान होटल, बाईपास, हरपुर चौक और बहसी चौक होते हुए पार्किंग एरिया ई पहुंचेंगे।

मुजफ्फरपुर (मार्ग-2): कांटी, महुआ बाजार गांधी चौक, कुशहर चौक, बाईपास, हरपुर चौक और बहसी चौक होते हुए पार्किंग एरिया ई पहुंचेंगे।

समस्तीपुर (मार्ग-1): ताजपुर-महुआ रोड, एनएच-49, ताजपुर बाईपास, कुशहर चौक और हरपुर चौक होते हुए बहसी चौक के रास्ते पार्किंग एरिया ई पहुंचेंगे।

समस्तीपुर (मार्ग-2): मुसरीघरारी, सरायरंजन, शाहपुर पटोरी, एनएच-322, जंदाहा पासवान चौक और गाजीपुर चौक होते हुए बहसी चौक के रास्ते पार्किंग एरिया ई पहुंचेंगे।

बनारसी चौक पर दोपहर 12 बजे से यातायात प्रतिबंध

यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे से बनारसी चौक पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित रूट और पार्किंग व्यवस्था का पालन करने की अपील की है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को दोपहर 1:20 बजे वैशाली जिले के रुस्तमपुर पहुंचेंगे। इसके बाद जाफरपट्टी में मुख्य कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री के अपराह्न 3:15 बजे जाफरपट्टी से प्रस्थान करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

जिलाधिकारी वर्षा सिंह के नेतृत्व में सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की तैयारी की गई है। प्रशासन ने आम नागरिकों से निर्धारित पार्किंग स्थलों और यातायात मार्गों का उपयोग करने की अपील की है।