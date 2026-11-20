नवादा नगर थाना क्षेत्र स्थित नानू नगर निवासी फिरोज आलम ने अपनी पत्नी पर चार बच्चों के साथ घर छोड़कर जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित पति का दावा है कि उनकी पत्नी का एक मौलाना के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह चारों बच्चों को लेकर उसी के साथ चली गई है। मामले को लेकर पीड़ित पति ने नगर थाने में आवेदन देकर पुलिस से शिकायत की है।

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पीड़ित फिरोज आलम के अनुसार उनकी शादी करीब 15 साल पहले हुई थी और उनके चार बच्चे हैं। उनकी 38 वर्षीय पत्नी से मौलाना की जान-पहचान लगभग एक महीने पहले हुई थी, जब वह उनके घर फातिहा पढ़ने के लिए आने लगा था। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। जब पति को इस बात का शक हुआ तो उन्होंने मौलाना को घर आने से मना कर दिया था। हालांकि उस समय उन्हें दोनों के बीच कथित संबंध की पूरी जानकारी नहीं थी।पति का कहना है कि करीब 10 दिन पहले उन्हें अपनी पत्नी और मौलाना के बीच नजदीकियों का शक हुआ था। इसके बाद अचानक पत्नी चारों बच्चों के साथ घर से चली गई। महिला के लापता होने के बाद फिरोज ने उसकी खोजबीन की, तो उन्हें पत्नी के कथित तौर पर करीब 40 वर्षीय मौलाना के साथ जाने की जानकारी मिली।नगर थानाध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने बताया कि महिला के लापता होने को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिकायत में आरोपी व्यक्ति की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।