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यह पूरा मामला शकूराबाद थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पुलिस टीम ने शकूराबाद थाना क्षेत्र में हुई चोरी की एक घटना के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया था। सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद पुलिस की टीम दोनों आरोपियों को बाल सुधार गृह में जमा कराने के लिए पहुंची थी। पुलिसकर्मी जैसे ही दोनों गिरफ्तार आरोपियों को लेकर बाल सुधार गृह के अंदर दाखिल हुए, वहां पहले से मौजूद करीब 30 से 35 कैदियों ने अचानक पुलिसकर्मियों पर धावा बोल दिया। कैदियों ने बिना किसी कारण पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी और वे पुलिस दल पर टूट पड़े।अंदर कैदियों के अचानक हमला करने से बाल सुधार गृह परिसर के भीतर अफरातफरी का माहौल कायम हो गया। उपद्रवी कैदियों ने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाते हुए जमकर मारपीट की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ उन दो नए आरोपियों को भी चोटें आईं, जिन्हें पुलिस वहां जमा कराने लाई थी। मारपीट और कैदियों के शोरगुल की आवाज सुनकर आसपास तैनात अन्य पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस बल ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला और उपद्रवी कैदियों से पुलिस टीम का बचाव कराया। इसके बाद घायल सब इंस्पेक्टर और दोनों आरोपियों को तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया।हमले की वजह पूछे जाने पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बाल सुधार गृह में रह रहे लड़कों का मन बढ़ा हुआ है। हालांकि, हमला किस बात को लेकर शुरू हुआ और कैदियों ने पुलिस टीम को निशाना क्यों बनाया, इसकी स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है।पुलिस प्रशासन अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहा है ताकि हमले के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। इस घटना के बाद बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की जा रही है। मामले में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है और बाल सुधार गृह प्रशासन का पक्ष सामने आना अभी बाकी है।