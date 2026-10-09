बिहार: हरियाणा में साथी की हत्या कर किशनगंज में छिपा था आरोपी, आरपीएफ ने रेल पुलिस की मदद से दबोचा

हरियाणा में अपने ही साथी की हत्या कर फरार हुआ आरोपी किशनगंज में छिपा था। हरियाणा पुलिस से मिली सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरपीएफ की टीम ने रेल पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संदीप मिस्त्री के रूप में हुई है, जो उत्तर दिनाजपुर के मजलिशपुर का रहने वाला बताया जा रहा है।

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