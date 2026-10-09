बिहार: एडीएम पर एसवीयू का शिकंजा, आय से 100% से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप; कई ठिकानों पर छापेमारी

बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। एसवीयू की टीम ने गोपालगंज के अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वरी पाण्डेय के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। एडीएम पर अपनी वैध आय से 100 प्रतिशत से अधिक संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप है।

शिकायत के सत्यापन के बाद हुई कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, राजेश्वरी पाण्डेय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायतें मिल रही थीं। विशेष निगरानी इकाई ने इन आरोपों की गुप्त जांच और सत्यापन कराया। सत्यापन में आरोप सही पाए जाने के बाद अदालत से वारंट हासिल कर एसवीयू की टीम ने उनके आवासीय और अन्य ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।

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जांच जारी, दस्तावेजों की पड़ताल

तलाशी अभियान के दौरान एसवीयू की टीम एडीएम के आवास और कार्यालय में मौजूद संपत्ति, बैंक खातों, निवेश और अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की गहनता से पड़ताल कर रही है। हालांकि, छापेमारी के दौरान अब तक कितनी नकदी, जेवरात या बेनामी संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही बरामद संपत्ति की सही तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

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47वीं बीपीएससी बैच की अधिकारी हैं राजेश्वरी पाण्डेय

राजेश्वरी पाण्डेय बिहार प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं। बताया जाता है कि वह बिहार लोक सेवा आयोग की 47वीं बैच की अधिकारी हैं। गोपालगंज में अपर जिला दंडाधिकारी के पद पर तैनात होने से पहले वह राज्य के विभिन्न जिलों में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। उनके पूर्व पदस्थापनों में पूर्णिया में सीनियर डिप्टी कलेक्टर, योजना एवं विकास विभाग में ओएसडी (OSD), धमदाहा में एसडीएम, बारसोई में एडीएम तथा मोतिहारी में आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां शामिल हैं।

रोहतास की रहने वाली हैं एडीएम

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एडीएम राजेश्वरी पाण्डेय मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के करगहर क्षेत्र स्थित ठोहसन गांव की निवासी हैं। प्रशासनिक गलियारों में इतने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ एसवीयू की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। फिलहाल एसवीयू की टीम की कार्रवाई जारी है और जल्द ही इस मामले में आधिकारिक बयान जारी किए जाने की उम्मीद है।