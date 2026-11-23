बोधगया में करीब 20 साल से रह रहे वियतनाम के 56 वर्षीय बौद्ध भिक्षु वैन लुओंग लिएम का इलाज के दौरान निधन हो गया। वह चौथे चरण के कैंसर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उनका अंतिम संस्कार निरंजना नदी के तट पर किया जाएगा।

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अस्पताल में इलाज और सहायता

तबीयत अधिक बिगड़ने के बाद उन्हें गया स्थित मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। वहां चिकित्सकों ने उनकी अत्यंत गंभीर स्थिति को देखते हुए दो दिन तक वेंटिलेटर पर रखा, परंतु उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो सका और उन्होंने दम तोड़ दिया।

अस्वस्थ होने पर स्थानीय टूरिस्ट गाइडों और बौद्ध भिक्षुओं की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। वह वियतनाम मॉनेस्ट्री के सदस्य थे और लगभग दो दशक से बोधगया में ही रहकर बौद्ध परंपरा और साधना से जुड़े हुए थे। वह बोधगया में रहकर निरंतर धार्मिक कार्य करते थे।

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महाबोधि मंदिर में विशेष प्रार्थना

बीमार होने से कुछ समय पूर्व ही वैन लुओंग लिएम ने महाबोधि मंदिर में दीर्घायु और आत्मा की शांति के लिए पूजा की थी। वह नियमित रूप से मंदिर में दर्शन और प्रार्थना के लिए जाते थे। निधन के बाद अंतिम संस्कार से पहले बौद्ध भिक्षुओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार विशेष पूजा-पाठ का आयोजन किया। भिक्षुओं ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद, पवित्र निरंजना नदी में उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया गया।