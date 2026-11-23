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बिहार के बिहटा थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को दुष्कर्म की शिकायत करने वाली 23 वर्षीय शिक्षिका का शव घर में फंदे से लटका मिला। शिक्षिका ने 21 नवंबर को एक निजी स्कूल के संचालक देव कुमार मेहता के खिलाफ शादी का झांसा देकर तीन साल तक यौन शोषण करने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने 22 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।